Durante su presentación ante la comisión, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dijo que la exseremi Patricia Hidalgo no quiso asistir a una reunión donde se abordaría la presunta violación de una niña en un albergue del programa enlace.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se presentó esta semana ante la comisión del ramo, para responder por las acusaciones de la exseremi de la región metropolitana, Patricia Hidalgo.

El exparlamentario aseguró que la seremi, desvinculada el 30 de noviembre, no quiso asistir a una reunión telemática en donde se iba a discutir una presunta violación contra una menor de edad en un albergue del programa enlace, dependiente del ministerio.

Además, contó que la seremi dijo que participar no formaba parte “de sus competencias” y que se le instruyó a su equipo una serie de acciones a tomar en el caso, que no fueron adoptadas.

Es ahí cuando decide reunirse con Patricia Hidalgo y desvincularla, configurando el escenario de la pérdida de confianza.

“Esta denuncia se realiza una vez que, tanto la presunta víctima como el presunto agresor, ya habían sido derivados a residencia. El organismo ejecutor, además de generar la denuncia, pone en conocimiento de esta situación a los equipos regionales, que son dependientes de la Seremi, y se cita a una reunión inmediatamente”, comentó Jackson.

A esto agregó que “la exseremi rechaza la citación a esta reunión, comunica que no estaba dentro de sus competencias. Yo no comparto ese criterio, y creo que esto se me debió haber informado las veces que nos comunicamos con ella”.

En este caso, hay una indagatoria en la Contraloría General de la República, una investigación penal solicitada por Renovación Nacional, y un sumario administrativo interno para establecer responsabilidades.

Jackson se refiere a desvinculación de la exseremi Patricia Hidalgo

Para la presidenta de la comisión, la diputada Marlene Pérez (UDI), las palabras de Jackson no nos acercan a la verdad. La razón, es que su testimonio es completamente contradictorio con lo dicho por Hidalgo la semana pasada.

El escenario está abierto, pero lo cierto es que negó prácticamente la totalidad de las condiciones que Hidalgo planteó, señalando que no había “veto” en su contra ni malas relaciones.

Acusación Constitucional contra Jackson

En tanto, recordemos que la bancada republicana está estudiando una Acusación Constitucional y recolecta firmas para una interpelación parlamentaria.

José Meza, jefe de bancada, se refirió a las posibles acciones.

“Hay una completa contradicción entre lo que señaló la exseremi y lo que declara el ministro Giorgio Jackson. Y es por eso que tanto a la exseremi, la semana pasada, y al ministro Jackson esta semana, le hemos pedido que nos remitan todos los antecedentes, porque aquí no queda claro cuál de los tiene razón, cuál de los dos está mintiéndole al país (…)“, manifestó el parlamentario.

El ministro Giorgio Jackson garantiza en su presentación, que si no hubiese sido por la omisión de denuncia, él no habría hecho la llamada que terminó en la destitución de Hidalgo.

Su colega de partido, la diputada Ericka Ñanco, dijo que la única víctima en toda esta controversia, es la niña que habría sido agredida sexualmente.

“Lo único claro que acá nos queda, es que solamente hay una víctima, y esa víctima es la niña que fue vulnerada en sus derechos, nadie más (…)”, precisó la legisladora.

Finalmente, Jackson aseguró que no tuvo nada que ver en la salida de la exseremi, el cómo haya votado proyectos de inversión de la región Metropolitana en su salida, recordando que Hidalgo acusó presiones directas por su aprobación.