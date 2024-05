El esloveno Luka Doncic lideró este miércoles a los Dallas Mavericks con un triple doble en Oklahoma, en la tercera victoria de la semifinal de conferencia de NBA contra unos Thunder demasiado dependientes del escolta canadiense Shai Gilgeous Alexander.

Doncic sumó 31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, Derrick Jones agregó 19 puntos y Kyrie Irving 12, mientras que consiguieron dobles doble Dereck Lively, con 11 tantos y 10 rebotes; y PJ Washington, con 10 puntos y 10 recuperaciones.

Los Thunder habían ganado el cuarto partido de la serie este lunes (96-100) empatando a dos victorias, cuando Shai Gilgeous Alexander logró 34 puntos en el tercer encuentro consecutivo de la serie en el que consigue 30 o más puntos.

Este miércoles, consiguió 30 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, mientras que Chet Holmgren añadió 12 tantos, Luguentz Dort y Jalen Williams 12 cada uno y, saliendo del banquillo por primera vez en su carrera, Josh Giddey agregó 11.

El sexto encuentro entre ambos equipos se jugará el sábado en Dallas y el ganador de la serie se enfrentará en la final de la Conferencia Oeste al vencedor del duelo entre los Timberwolves y los Nuggets, que actualmente está 3-2 a favor de los de Denver.

Luka dropped a triple-double to put the @dallasmavs one win away from the WCF!

💫 31 PTS

💫 10 REB

💫 11 AST

💫 5 3PM

DAL leads 3-2 | Game 6: Saturday, 8:00pm/et on ESPN pic.twitter.com/zEdIKoBJAl

