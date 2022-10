El exvocero de la casa ciudadana por el Rechazo, Claudio Salinas, dijo que durante la mañana de este martes fue agredido verbal y físicamente por un grupo de personas en el centro de Santiago.

Según detalló Salinas a BioBioChile, esto ocurrió luego de un punto de prensa que realizaron para presentar “su mesa de “Tolerancia Cero” a la violencia, que está compuesta por distintas organizaciones de la sociedad civil, bastantes gremios, que pretende recuperar los espacios que fueron violentados desde el estallido social de octubre”.

En la actividad también estuvo presente el dueño de la ex Fuente Alemana, Carlos Siri.

Tras finalizada esta actividad, el exvocero del Rechazo señaló que fueron al metro Baquedano para dirigirse a sus casas. Además, indicó que a esa hora no había ninguna convocatoria de manifestaciones.

Sin embargo, dijo que “había un pequeño grupo y ese grupo nos identificó. Me identificó a mí que fui parte de la campaña del Rechazo” y tras esto los “comenzaron a insultar”.

“Luego más gente se comenzó a acercar y nos empezaron a agredir físicamente a nuestros voceros. Todos partimos a protegernos a distintos lugares. Yo con dos voceras más ingresamos a una fuente de soda que está justo ahí en Plaza Italia, y ahí estuvimos alrededor de 40 minutos”, comentó Salinas.

Se tuvo que disfrazar

El exvocero del Rechazo señaló además que en ese momento aparecieron “más de 100 personas encapuchadas que estaban esperando que saliéramos. Muchos de esos mismos encapuchados en el mismo local se iban a cambiar ropa, algo que nos pareció bastante raro”.

Luego de estar unos 40 minutos en ese local, Salinas dijo que “una mesera me pasó un delantal, un gorro, un polerón para que yo me vista con eso y poder salir del lugar. Eso ocurrió, pero igual me identificaron”.

“Me agredieron, me tiraron piedras, me persiguieron. Yo salí arrancando por Vicuña Mackenna como dos o tres cuadras. Al final me subí a un taxi que paré, para encontrarme con el resto de la gente donde estaban reunidos”, añadió el vocero.

Así también recalcó que “fueron 40 minutos que estuvimos ahí secuestrados por la primera línea y sin dejarnos salir del local, en complicidad yo te diría con la gente del local. Porque la misma gente de la primera línea entraba al local a cambiarse ropa”.

“Tomé varias veces contacto con Carabineros, pero me decían que estaban en camino y ya habíamos esperado más de media hora. Estaba la desesperación y en ese momento tomé la decisión de salir mimetizado con esta ropa”, añadió Salinas.

En cuanto a las agresiones, indicó que a él “le llegaron patadas, piedras”, incluso dijo que otro “vocero cayó al suelo por las patadas y los combos que le dieron”.

“Fue una situación bastante violenta, pero eso a nosotros no nos va a amedrentar en el sentido que vamos a seguir impulsando esta agenda que busca recuperar los espacios que fueron vandalizados desde octubre de 2019”, sentenció.