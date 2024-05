Este fin de semana, en medio de su gira por Europa, el comediante Bombo Fica tuvo que ser intervenido de emergencia en España debido a un problema de salud relacionado con su presión arterial.

Tras la intervención, el humorista chileno conversó con BBTV, donde actualizó su estado de salud y reveló nuevos detalles de la intervención.

“Fue una cuestión rara (…) me destinaba a ir a Suecia a actuar y ese día antes de actuar empecé con un sangrado de nariz y se transformó en algo muy fuerte“, comenzó relatando a Podría ser peor.

“Como abrir una llave, así que me llevaron inmediatamente a una clínica. Ahí me pusieron un tapón, me dieron una pastilla para la presión”, contó el comediante.

Sin embargo, esto no fue una solución para el triunfador del Festival de Viña, puesto que más tarde tuvo que trasladarse a otro recinto asistencial para ser atendido por un otorrino, pero no contaban con la especialidad.

Por tanto, tuvo que contratar a un especialista privado, quien cambió el mencionado tapón y lo derivó con reposo por cuatro días.

De esta manera, Fica, suspendió el show que tenía agendado en el mencionado país, pero al día siguiente volvió a sufrir un nuevo sangrado.

“Me vuelve la hemorragia con tapón y todo”, contó. Tras ello acudió a un hospital público en España, donde pudo obtener tratamiento, pero cuando llegó para el control de alta médica volvió a sufrir una hemorragia por tercera vez.

Por esta razón fue internado y dejado en observación. “La otorrino que estaba ahí me dijo que me iba a dejar en observación y me pusieron una cuestión como un globo en la nariz. En mi vida había sufrido tanto, pedí perdón por todas las maldades que había hecho“, agregó con humor.

Finalmente, tras ser ingresado por cuarta vez, el comediante se comunicó con un amigo otorrino, quien le recomendó directamente operarse.

La intervención, según relató Bombo Fica, se desarrolló este lunes con “anestesia total, con ventilador automático, no era algo fácil. Tenía un par de arterias rotas“, explicó sobre el origen del problema.

“En la parte donde se juntan la parte nasal con la garganta. Llegar ahí con un tapón era imposible“, relató.

El comediante contó que actualmente se encuentra en reposo y a la espera de nuevas actualizaciones sobre la intervención. Por lo tanto, explicó que de ello depende la continuidad de su gira por Europa o su retorno a Chile hasta tener una recuperación completa.