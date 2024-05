En la jornada de día martes, Boston Celtics selló su victoria apabullante en las Finales de la Conferencia Este tras ‘barrer’ por 4 a 0 a Indiana Pacers en un duelo que entregó a la franquicia del TD Garden los pasajes para la llave que decide al campeón de la temporada en la NBA.

En el cuarto duelo que finalizó con victoria para Boston por 105 a 102, se registró un violento manotazo de parte de la estrella de los Celtics, Jaylen Brown a uno de los jugadores más interesantes que presentó Indiana Pacers en los Playoffs, T.J. McConnell.

El base de los Pacers llegó hasta la zona pintada para anotar dos puntos, momentos en que Brown llegó a tapar y le impacto un duro manotazo en todo el rostro, momento en que McConnell cayó al suelo y todo el estadio de Indiana (Bankers Life Fieldhouse) pidió flagrante.

Fue ahí donde los árbitros del compromiso revisaron la temeraria acción de Brown, para finalmente decretar solo una falta normal y no algo más categórico tras la secuencia.

Pese a esto, Indiana poco pudo hacer para revertir la complicada llave y terminaron cayendo en su casa ante Boston.

Así también, Jaylen Brown fue condecorado con el premio Larry Bird Trophy que le acredita como el MVP de las Finales del Este.

This was called as a common foul on Jalen Brown 😳 pic.twitter.com/VE3zAniPMY

— BasketNews (@BasketNews_com) May 28, 2024