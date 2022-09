Luego que para los conciertos de Coldplay se cursaran más de 1.000 multas por estacionarse mal, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, llamó a los asistentes a los shows de Daddy Yankee a no concurrir en vehículos particulares.

Este martes, miércoles y jueves se realizarán los tres conciertos de Daddy Yankee en el Estadio Nacional, en el marco de su gira de despedida de los escenarios.

Los shows ocurren luego que, la semana pasada, la banda británica Coldplay realizara cuatro shows que congregaron más de 60 mil personas cada noche.

Miles de espectadores concurrieron en sus vehículos, cientos de los cuales fueron mal estacionados en áreas verdes o en sectores no permitidos de los alrededores del estadio.

Por ello, la Municipalidad de Ñuñoa fiscalizó durante las cuatro noches y cursó más de 1.000 infracciones.

Así lo señaló este lunes la alcaldesa Emilia Ríos, durante una actividad realizada este lunes en el coliseo deportivo para revisar las condiciones del recinto de cara a los conciertos.

Ante lo ocurrido con Coldplay, Ríos llamó a los asistentes de los conciertos del reggaetonero a que “no vengan en vehículo particular” y que prefieran el transporte público.

Se espera, además, que se establezca un perímetro donde los vehículos no podrán acercarse al Estadio Nacional y cuyos límites aún no han sido entregados. La delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, indicó que la idea es evitar que las personas se estacionen en lugares no permitidos.

El general Jean Camus, en tanto, indicó que habrá personal especializado de Carabineros para fiscalizar el cumplimiento de las leyes del tránsito durante los eventos.

Finalmente, desde la productora Bizarro, Alfredo Alonso llamó a tener cuidado con la reventa de entradas y así evitar estafas.

El Transantiago ya informó que reforzará algunos recorridos desde las 23:00 de cada noche de concierto para facilitar el trasladado de los fanáticos del “Cangry”.