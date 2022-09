Cuatro motochorros protagonizaron un portonazo la noche de este lunes en la comuna de La Cisterna, región Metropolitana.

En específico, el hecho tuvo lugar a eso de las 22:00 horas en la intersección de calles Francia con Letras.

En ese punto, de acuerdo al relato de la víctima, arribó junto a su suegro a su domicilio luego de la jornada laboral.

Acto seguido, cuando esperaba que su pareja abriera el portón de la vivienda para entrar su camioneta, arribaron cuatro desconocidos a bordo de dos motos, quienes los amenazaron con armas de fuego para exigirles la entrega de su camioneta que había comprado hace cuatro días.

“Cuando me percato, me están tocando la ventana de la camioneta con un arma de fuego (…) No opuse resistencia y entregué el auto”, relató el afectado.

Por su parte, el capitán de Carabineros, Carlos Pérez, de la Prefectura Santiago Sur, afirmó que el hecho no dejó personas lesionadas.

La policía uniformada recogió el testimonio de las víctimas, quienes aseguraron que los cuatro asaltantes son de nacionalidad extranjera y que estaban a rostro descubierto.

Finalmente, personal policial analizó las imágenes de cámaras de seguridad, mientras que -por el momento- se desconoce el paradero tanto de la camioneta robada como de los motochorros que protagonizaron un portonazo en La Cisterna la noche de este lunes.