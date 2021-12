El ministro de Salud, Enrique Paris, participó en la ceremonia de conmemoración por los 150 años desde la inauguración del Hospital del Salvador en la región Metropolitana.

La máxima autoridad sanitaria del país destacó la importancia que tiene el recinto asistencial “no solo para Santiago sino que para todo nuestro país, las universidades, principalmente la Universidad de Chile, que ha participado por años en este hospital y lo tiene como un centro docente”.

Además, agregó que “todo lo que hemos logrado durante la historia de la salud en Chile nos ha costado mucho, no solamente en lo económico sino que también por el esfuerzo, la perseverancia y los obstáculos que no ha tocado y tocará enfrentar, el Hospital del Salvador no ha sido la excepción en cuanto a esto”.

En esta línea, el titular de la cartera remarcó que el recinto ubicado en la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins “fue uno de los primeros hospitales públicos de Chile y actualmente ha sido declarado monumento nacional”.

El ministro Paris recordó que “los orígenes del Hospital del Salvador no fueron fáciles e incluso se debió hacer una pausa debido a la Guerra del Pacífico”.

De cara al futuro, Paris afirmó que “estamos avanzado en los trabajos de construcción del nuevo Hospital del Salvador y del Instituto Nacional de Geriatría, las que nos permitirán seguir construyendo historia y manteniendo un legado de atención que seguirá siendo su eje principal”. En total ambos recintos aportarán más de 600 camas y 24 pabellones a la Red Hospitalaria.

La directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, María Elena Sepúlveda, afirmó que durante los 150 años de historia del Hospital del Salvador “quienes han estado antes han escrito su historia, quienes estamos hoy estamos construyendo su historia y quienes estarán en el futuro serán los encargados de mantener lo que este hospital ha construido por años”.

Inicios del Hospital del Salvador

El Hospital del Salvador fue fundado el 7 de diciembre de 1871 y su construcción fue consecuencia de la preocupación del Estado por la excesiva mortalidad infantil y las epidemias de viruela y cólera que afectaba periódicamente al país durante esa época.

Actualmente, el recinto hospitalario pertenece a la Red Asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, con una población beneficiaria que asciende a las 540.407 personas.

En 2020, el Hospital del Salvador realizó 128 mil consultas, 9.800 cirugías mayores, 4.931 cirugías ambulatorias, 108 mil prestaciones GES, 1.775.000 exámenes de laboratorio, 1.623.000 prescripciones de farmacia, 71.192 exámenes de imagenología y más de 73 mil análisis de PCR.