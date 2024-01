Essbio anunció la nueva fecha del megacorte programado de suministro de agua potable para tres comunas del Gran Concepción, región del Bío Bío.

En específico, sectores de Concepción, Hualpén y Talcahuano se verán afectados por la medida.

A su vez, la suspensión del servicio se extenderá desde las 10:00 horas del próximo jueves 25 de enero hasta las 04:00 horas del viernes 26.

En total, serán 24 los sectores -repartidos en las tres comunas ya señaladas- los que verán suspendidos el suministro respectivo.

Finalmente, la sanitaria precisó que se dispuso un plan de mitigación para el megacorte de agua en las tres comunas del Gran Concepción ya mencionadas, consistente en 77 estanques móviles.

La ubicación de dichos estanques, se informará a través de los canales formales de la compañía.

Puedes revisar los sectores que verán suspendidos el suministro de agua a continuación:

Concepción: El Golf, Lomas Verdes, Lomas de San Andrés, Lorenzo Arenas 1 y 2, Parque Industrial San Andrés y Lomas San Sebastián Antilhue.

Hualpén: Cerro Verde, Club Hípico, Colón 9000, Conj. Cristóbal Colón, Parque Las Américas, Presidente Bulnes (Ex Lan B), Presidente Joaquín Prieto (Ex Lan C), René Schneider, Villa Acero, Parque Industrial, Parque Central y Valle Santa María.

Talcahuano: Mall Plaza Trébol, Camino al Aeropuerto, Denavi Sur, Brisas del Sol, San Andrés del Valle y Santa Leonor.