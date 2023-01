El Gobierno solicitó la renuncia del seremi de Bienes Nacionales del Bío Bío, Genaro Donoso”, argumentando “pérdida de confianza”.

La información la confirmaron fuentes oficiales a Radio Bío Bío la tarde de este lunes.

De esta forma, tras la salida del arquitecto, asumirá el cargo en calidad de subrogante, Héctor Toldra.

El diputado Eric Aedo (DC) reaccionó a la noticia, aseverando que se necesita un cambio más profundo en el Gabinete regional del Bío Bío.

A su juicio, la salida de Donoso “es un cambio absolutamente acotado. En la región del Bío Bío se requiere un cambio mayor en el equipo de Gobierno regional que acompaña a la delegada presidencial”.

“Hay ministerios que prácticamente no existen, nadie sabe los nombres de esos seremis, no hay pautas de comunicación y, por tanto, no basta solo el cambio en Bienes Nacionales”, añadió.

Hasta el momento se desconocen mayores antecedentes que motivaron la solicitud de renuncia de Donoso y qué generó esa “pérdida de confianza”.

La ahora exautoridad asumió el 26 de mayo luego que el Gobierno también pidiera la renuncia de Cristian Cerro, quien tenía denuncias a acoso laboral y hostigamiento en contra de funcionarios municipales de Mulchén.

De acuerdo con la información recabada por La Radio este sería el primero de varios cambios que se producirán en el gabinete local durante las próximas semanas.