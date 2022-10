Un imprudente actuar tuvo una joven de Concepción al tomar el volante del bus en el que se movilizaba, luego que el chofer no se detuviera donde ella quería, esto es, un lugar no habilitado.

Una joven realizó un imprudente actuar que por poco y termina en un grave accidente, luego que tomara el volante del conductor de un bus en pleno centro de Concepción, en la región del Bío Bío.

Esto ocurrió en horas de la mañana de este martes en avenida O’Higgins.

Todo pasó en un bus de la línea Mi Expreso, cuando una pasajera, de aproximadamente 20 años, comenzó a tocar el timbre de la puerta trasera de la máquina.

La mujer solicitaba que el conductor se detuviera en Paicaví, en un lugar no habilitado, por lo que el chofer le dijo que no. Ante la insistencia de la pasajera, el hombre agregó que no se podía detener, e incluso le indicó que ya previamente le habían sacado un parte por hacer eso.

Ante la reiterada negativa, la mujer se trasladó hasta el lugar donde estaba el chofer, para increparlo e incluso amenazarlo.

En el segundo 50 la joven toma el volante:

Finalmente, le dijo que si no se detenía, tomaría el volante del bus, acción que realizó poniendo en peligro su vida y la de todos quienes estaban en la máquina de transporte.

Inmediatamente, la joven fue increpada por los otros pasajeros, asegurando que “paran en todos lados para subir pasajeros y no paran aquí”.

“No puedes poner en riesgo a todos nosotros por tus niñerías”, la emplazó otra pasajera.

Marlito Moraga, conductor del bus, indicó “yo estoy en lo correcto, yo no estoy ofendiendo a nadie”. También añadió que todos los días tienen problemas de este tipo, sobre todo con estudiantes.