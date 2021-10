Nuevamente un grupo de familias de Los Ángeles están enfrentando problemas de filtraciones en sus hogares, algo que afirman no tiene solución concreta y ya les está generando daños en su propia salud mental.

Esta vez ocurrió en un sector relativamente nuevo: Villa Tres Vientos. La Radio llegó hasta el pasaje Las Delicias, donde poco a poco se comenzaron a ver los problemas que enfrentan las familias.

Pablo Salazar, vecino del lugar, comentó parte de sus problemas, que van desde filtraciones, reparaciones, y lo que más le preocupa, el estado del sistema eléctrico.

Pablo, permitiendo el ingreso a su hogar, demostró los daños que aún no son subsanados en el baño del primer piso, donde el suelo está picado y a la vista las tuberías y cañerías.

También en el segundo piso y con un nivel de burbuja, dejó en claro como su vivienda tiene un evidente desnivel, que también se demuestra con las puertas de su clóset y el suelo.

El también padre de un pequeño, confesó estar agotado mentalmente, sentirse estafado, y no ver una solución cercana a sus problemas.

“Traumante, decepcionante. Te sientes estafado. La casa la compramos en 2017, llevo 4 años haciendo reparaciones. Te cansan, te aburren, respuestas evasivas”, expresa.

Por las constantes reparaciones, Salazar reconoció que se le ofreció en un momento un apart hotel, sin embargo, eso también tuvo complejidades. Es así que decidió finalmente que su familia se fuera a otro lugar, mientras espera que todo se corrija.

El afectado sinceró que su paciencia se ha ido agotando, más aún con las pocas respuestas definitivas que han conseguidos. Expresa:

“Quiero dejar en claro que he tenido una paciencia enorme. Compré una casa para vivirla, no para sufrirla. Si tú me preguntas hoy día qué le pido a la empresa, que me devuelva una casa nueva o que me la arreglen y me la dejen tal como yo debía haberla recibido”.

En el sector, La Radio también habló con otro vecino afectado, quien comentó las dificultades que les ha significado esta constate situación. Dentro de ellas, estuvo la caída de su pareja debido a la humedad que había en el piso.

Ellos también están inquietos por la cobertura de la garantía, ya que temen que los problemas no tengan una solución definitiva y continúen luego del periodo de respaldo legal.

“La empresa se ha hecho cargo”

Finalmente, la empresa Pocuro, a través de un comunicado, indicó que el proyecto ya cuenta con 370 casas entregadas. Agregan que “un número acotado de viviendas han sufrido filtraciones de agua potable y la empresa se ha hecho cargo de las reparaciones”.

Además, indicaron que se “arreglaron de manera óptima tanto la cañería como el muro o suelo que podría haber sido afectado, tal como lo establece la garantía”.

Puntualizan que “todos los vecinos de Tres Vientos cuentan con un departamento de postventa y, en todos los casos en que han manifestado algún reparo, hemos respondido. Incluso, en algunas ocasiones, más allá de lo que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción.”