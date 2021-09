La Casa Chauriye, tradicional local de Concepción, cerrará definitivamente sus puertas a fin de año. Con esto, deja atrás más de 60 años de historia en la comuna penquista.

Las decenas de personas que hacían fila para ingresar a la tienda de ropa aseguraron que se trata de un negocio patrimonial. Luisa y Edgardo, asiduos clientes del local ubicado en Aníbal Pinto 570, en la galería Villa, lamentaron la noticia.

comillas Yo tengo 73 años y aprendí a mi madre, que compraba todo aquí. Esto es la historia de Concepción - Clienta de Casa Chauriye

La historia Casa Chauriye llegarán a su fin en diciembre. Así lo comentó Jeanette Halabí, quien a sus 89 años atiende la caja de la tienda. Su esposo, quien falleció hace 6 años, dio vida a este tradicional recinto del centro de Concepción.

Según afirma, el cansancio es el principal motivo que los obliga a bajar las cortinas y decir adiós a décadas de historia.

comillas Estamos demasiado cansados, no nos da más el cuerpo. (…) La gente está desesperada porque vamos a cerrar - Jeanette Halabí, cajera de Casa Chauriye

Como se trata de un negocio familiar, María Halabí, de 94 años, llega a apoyar las labores de venta. “Le vengo a ayudar aquí, yo me entretengo. Le ayudo un ratito y, cuando me canso, me voy”, dice.

Según cifras de la Cámara de Comercio , son 399 los locales que han cerrado en el centro de Concepción a causa del estallido social y la pandemia. La presidenta del gremio, Sara Cepeda, lamentó el cierre de tiendas emblemáticas de la ciudad.

En Casa Chauriye encuentran productos de calidad, según expresan sus clientes. Algunos vienen desde lejos a realizar sus compras, ya que se sienten identificados con este recinto que dejará 65 años de historia para el recuerdo.