“Justicia por Karina” es la consigna que se escucha en las calles de Santa Juana, en la región del Bío Bío, luego de que la joven de 25 años se suicidara tras una presunta violación.

Karina Cuevas acudió a una fiesta en el camping Nahuelbuta el 2 de enero de 2021, como celebración del Año Nuevo. Este no era un ambiente desconocido, la educadora de párvulos fue con amigos, y habría sido uno de ellos quien abusó de ella en una carpa.

Según la hermana de la joven, María Cristina Cuevas, la mujer se despidió de ella mediante un papel que encontró en su velador, el que decía: “Nanita perdóname”, junto con indicaciones que le pedían sacar el dinero de su cuenta bancaria y donde además le indicaba la clave de su celular. La carta cerraba con un “Te amo”.

En dicho dispositivo se encontrarían las pruebas que la familia presentó ante Fiscalía, junto con una denuncia por el caso de Karina, quien tenía planes de seguir especializándose en su carrera y seguir viajando, Según cuenta su familiar a BioBioChile, “le encantaba su profesión, trabajar con niños”.

La fiesta

El grupo de amigos llegó en diferentes horarios al camping y fue un paseo organizado por ellos mismos. Karina llegó temprano y el acusado durante la tarde-noche.

Originalmente la carpa donde habría ocurrido la violación, sería utilizada por tres personas, sin embargo, la amiga de ambos se fue a acostar más tarde que Karina y el involucrado, no estando presente durante la noche.

“Mi hermana se había ido a acostar no en buenas condiciones, pero tampoco borracha o inconsciente como para no saber lo que había sucedido“, contó María Victoria. Por su parte, el joven no habría bebido tanto, pues llegó más tarde al evento.

“En la mañana del día siguiente, del domingo, Karina sale de su carpa desesperada, llorando atacada, que se quería ir que ya no podía aguantar más en ese lugar y que había sido abusada por el amigo“, detalló su hermana.

La mujer llamó a otro amigo para que la fuera a buscar y la trasladara de vuelta a casa. Sobre esto, él señaló a Mega Noticias que nunca había visto a su amiga así de nerviosa y agregó que “no se nos pasó en ningún momento en la cabeza que podía pasar algo así”.

Karina fue hospitalizada el martes 5 de enero tras consumir una cantidad indeterminada de medicamentos, lo que le produjo un daño hepático. Finalmente falleció el 20 del mismo mes.

“Ella le reclamaba que por qué le había hecho eso”

Fue María Cristina quien realizó la denuncia luego de leer una conversación que sostuvo su hermana con el involucrado el día siguiente a la fiesta.

“Ella le reclamaba que por qué le había hecho eso, si ella lo consideraba su amigo, que ella nunca pensó que le podía hacer daño, y que ahora ella se sentía mal, le dolía todo su cuerpo”, detalló la familiar.

En esa misma ocasión fue cuando descubrió un papel cortado en cuatro pedazos, juntos formaban el escrito en donde le pedía perdón.

“Textualmente no sale que ella se iba a suicidar, pero con el hecho de pedirme perdón y que me deje sus claves bancarias y su plata a disposición, dice que ella tenía en mente desaparecer”, afirmó María Cristina.

“Esta sociedad es muy cruel”

La versión del acusado, fue descartada por la hermana de Karina, quien explicó por qué le resulta ilógico: “En otro reportaje el tipo sale hablando en una conversación telefónica y dice que sí reconoce que pasó algo y que fue mutuo, y que a lo mejor ella no se acuerda o se arrepiente, pero alguien por no acordarse o arrepentirse no se va a quitar la vida, no va a terminar con su futuro, con sus sueños, con lo que ella quería lograr, con todo lo que ella tenía por hacer, no se iba a quitar la vida por algo si no se acordara”.

María Cristina piensa que “a lo mejor” su hermana “no se atrevió a que esto se diera a conocer, a que fuera juzgada, porque muchas veces la víctima se convierte en culpable, en ‘por qué se emborrachó’, ‘por qué se fue a acostar a la carpa’, ‘ah pero si andaba borracha, le tenía que pasar"”, a lo que agregó que “esta sociedad es muy cruel”.

“Necesitamos leyes que nos protejan”

La hermana de la afectada sostuvo que la denuncia ya fue presentada, sin embargo, acusó que no han tenido resultados.

BioBioChile consultó a Fiscalía sobre el caso, a lo que el organismo contestó que “la investigación está en pleno desarrollo” y que efectivamente “se inició a partir de la denuncia que realizaron familiares de la joven en su momento”.

Por su parte, Policía de Investigaciones de Concepción afirmó que la Brigada de Delitos Sexuales está a cargo de las diligencias.

María Cristina manifestó que “esperamos que con esto, que ya salió en los medios, se agilice un poco más la cosa y podamos tener justicia que es lo que yo quiero por mi hermana, ella no está, no tiene voz, pero nosotros la tenemos por ella, vamos a dar la lucha hasta lo último para que se haga justicia”.

De igual forma, la mujer hizo ver la similitud que hay entre el caso de Karina y el de Antonia Barra, quien también se suicidó luego de una presunta violación.

“La gente se conmueve (…) nosotros lo veíamos de lejos desde la tele, nunca pensamos vivirlo en carne propia, entonces necesitamos leyes que nos protejan, que protejan a mi hermana, a Antonia y a todas las que no están y a las que a lo mejor van a venir”, sentenció.