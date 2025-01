Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

En medio de la temporada de incendios, la Contraloría detectó falencias en el Senapred a nivel regional y nacional, revelando que solo dos comunas, incluido el municipio de Rapa Nui, carecían de planes de emergencia. La Contraloría realizó un análisis sobre la "Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023-2024", a cargo del Senapred, destacando que la planificación de la Estrategia no contó con un levantamiento de información para definir recursos y competencias. Se evidenció el incumplimiento de patrullajes preventivos en Valparaíso, O\'Higgins y la Región Metropolitana, así como un levantamiento incompleto de recursos y la falta de protocolos para coordinar la búsqueda de personas desaparecidas. El director regional del Senapred se mantuvo en hermetismo, mientras que el delegado presidencial y el diputado Tomás Lagomarsino adelantaron que revisarán lo expuesto por la Contraloría. Respecto a los planes comunales, 243 municipios tenían el plan aprobado, 59 lo estaban confeccionando, y dos no lo tenían, entre ellos las Municipalidades de Isla de Pascua y Calbuco, y otros 49 municipios no respondieron al requerimiento de la Contraloría.