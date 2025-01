La Controlaría General de la República (CGR) detectó graves falencias en la estrategia y gestión del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para enfrentar incendios forestales, destacando deficiencias en la formulación de la "Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023-2024" al no considerar un adecuado levantamiento de información. Se evidenciaron nudos críticos en regiones por falta de recursos y capacidades, incluyendo problemas técnicos y de recursos en entidades como Conaf y Bomberos. Por otro lado, solo 97 de 326 municipios proporcionaron información sobre Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), indicando un incumplimiento generalizado en la ejecución de estos, lo cual pone en riesgo el conocimiento y preparación ante situaciones de emergencia en comunidades.

La Controlaría General de la República (CGR) detectó graves falencias en la estrategia y gestión del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para enfrentar los incendios forestales. Igualmente, se apuntó contra ciertos municipios por falta de planes de emergencia.

En específico, el ente contralor abordó lo que se conoce como la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023-2024”.

En el documento, Contraloría advierte que la formulación de la estrategia no consideró “un levantamiento previo de información que permitiese definir los recursos, funciones y competencias de las instituciones participantes en la misma”.

Lo anterior, “tanto a nivel nacional como regional, para dar cumplimiento a las labores asignadas. Ello, con el objeto de identificar con antelación aquellos factores que pudiesen afectar su implementación y ejecución, así como el logro de los impactos deseados”.

A la vez, “se advirtió que no se definieron las actividades, parámetros, modalidades de entrega de los productos y etapas de retroalimentación, entre otros, a través de los cuales Senapred, como organismo responsable del seguimiento del cumplimiento de la Estrategia por parte de las entidades involucradas, efectuaría tal labor”.

Igualmente, se suma que se comprobaron deficiencias en la acreditación de productos que, si bien debían ser ejecutados por otras reparticiones, su cumplimiento es de responsabilidad del servicio antes mencionado.

“En efecto, se evidenciaron nudos críticos en las 13 regiones que participan en la Estrategia, y que dicen relación, entre otros, con la falta de recursos humanos, financieros y capacidades de las organizaciones involucradas para realizar los productos encomendados”, dice la CGR.

Agregando “siendo el propio Senapred una de las entidades que por dificultades técnicas y de recursos no pudo cumplir con la ejecución de ciertos compromisos, como también, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos de Chile, los cuales argumentaron que no correspondían a su labor”.

Gestión de municipios por incendios forestales

En el mismo informe se señala que “de los 326 municipios que debían enviar información, ubicados entre las regiones de Atacama y de Magallanes y Antártica Chilena, solo 97 de ellas proporcionaron antecedentes al Senapred sobre los Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) realizados, y de los 229 restantes no se acreditó su concreción.

Según estima Contraloría, “el no contar con información relativa a la ejecución de los Cogrid comunales no permite conocer si ellos se efectuaron, lo cual denota que el Senapred como responsable de la ejecución de este producto, no requirió a tales municipios información sobre la realización de las mesas de trabajo”.

“Además, en el caso de no haberse ejecutado dichas sesiones de trabajo, conlleva el riesgo de desconocimiento respecto de la modalidad de actuación ante situaciones de emergencia por parte de las autoridades comunales y la ciudadanía”, añade.

Por otro lado, “la mencionada ley N° 21.364 establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y, en particular, lo ordenado en sus artículos 28 y 32 mandatan a las municipalidades a desarrollar o actualizar el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres, PRRD”.

“Y el Plan Comunal de Emergencia, PCE, en ambos casos previo informe técnico de Senapred, y con acuerdo del Comité Comunal a que se refiere el artículo 8° de ese cuerpo legal”, indica.

