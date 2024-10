La organización Salvemos Quirilluca calificó como "una vergüenza" la aprobación del mega proyecto inmobiliario Maratué en Puchuncaví por parte de las autoridades del gobierno. Este proyecto, liderado por la familia Lería, pretende construir 14 mil viviendas en un lapso de 45 años. La Comisión de Evaluación Ambiental dio luz verde al proyecto con el respaldo de la delegada presidencial Sofía González y algunos seremis. Integrantes de Salvemos Quirilluca expresaron sus preocupaciones sobre la intervención en una zona de sacrificio y la dimensión desproporcionada del proyecto, comprometiéndose a agotar todas las instancias para detenerlo. Consideran inaceptable que se apruebe este proyecto en un territorio catalogado como prioritario para la conservación y biodiversidad, y rechazan el impacto que tendría en la población local, argumentando que no desean convertirse en una ciudad saturada de cemento.

La organización Salvemos Quirilluca tildó de “una vergüenza” la aprobación del mega proyecto inmobiliario Maratué por parte de autoridades del gobierno. La iniciativa, de la familia Lería, proyecta edificar 14 mil viviendas en un plazo de 45 años en Puchuncaví, en la región de Valparaíso.

Fue ayer martes que la Comisión de Evaluación Ambiental dio el visto bueno al proyecto con los votos a favor de la delegada presidencial Sofía González y algunos seremis.

En conversación con Radio Bío Bío, la integrante de dicha organización Salvemos Quirilluca, Marta Aravena, profundizó en los reparos que tienen con el proyecto, apelando a que se intervendrá nuevamente una zona de sacrificio. También confirmó que agotarán todas las instancias para detenerlo.

“Nos da vergüenza que un gobierno que se llama ecologista, en una zona de sacrificio, donde el Presidente Gabriel Boric estuvo en Ventanas en campaña y además firmó un compromiso con la comunidad de Quintero – Puchuncaví, han aprobado este proyecto pese a todas las observaciones técnicas”, cuestionó.

“Nosotros vamos a seguir todos los caminos que sean necesarios porque no es que nos opongamos a que se construya; nos oponemos a la dimensión que tiene este proyecto y por el lugar donde se va a establecer”, siguió.

Marta Aravena explicó que hace años, cuando se discutió sobre el proyecto El Alto -que se está construyendo en el sector- se estableció que Quirilluca tenía un perímetro de “Sitio Prioritario para la Conservación y Biodiversidad” en particular por la presencia de colonia de chungungo y de nidos de aves el piquero.

También dijo que otro punto por el que rechazan la edificación es por su dimensión, lo que significará un aumento desproporcionado de la población. “Tiene que haber un crecimiento acorde a lo que es esta comuna… No queremos pasar a ser ciudad, no queremos una selva de cemento. No queremos ser las dunas de Concón”.

Revisa la entrevista completa a continuación: