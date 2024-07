El consejero regional Hugo Díaz (PC), fue acusado por una funcionaria por un presunto caso de acoso sexual en su contra.

Según detalló El Mercurio de Valparaíso, el acusado le pidió “un beso cuneteado” por este haberle traído unos encargos.

Al respecto, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que el lunes fue “informado verbalmente de una situación que nos afecta en el Gobierno Regional de Valparaíso a propósito de una denuncia de acoso que ha sufrido una trabajadora del Gobierno Regional de parte de un consejero regional”.

“Situaciones de esta naturaleza de acoso a mujeres, trabajadoras del Gobierno Regional, son inaceptables“, sentenció.

En la misma línea, la core y jefa de bancada del FA, Tania Valenzuela, sostuvo que “se informó al denunciado su salida de la bancada, dado que como sector tenemos la responsabilidad de dar una señal contundente que, mientras alguien es investigado por esta gravísima situación, no puede formar parte de un espacio en donde nuestros partidos políticos condenan categóricamente cualquier hecho de acoso“.

Versión del acusado

Hugo Díaz, el acusado, señaló que la situación se dio en un ambiente con los trabajadores de “bromas a cada rato, a la llegada, a la salida, hay buen trato, buena amistad”.

En cuanto a los hechos, Díaz relata que “esta señora me encargó unas cosas, se las llevé, y después le llevé otras cosas más que me pidió, y seguíamos bromeando. Me encargó dos kilos de paltas y me preguntó: ‘¿Cuánto le debo, don Hugo? Porque usted nunca me cobra"”.

“‘Bueno, ahora le voy a cobrar’, le digo yo, ‘un beso cuneteado’, y le doy el beso normal que se le da a las personas llegando. En una mano yo llevaba el bolso, y en la otra llevaba las paltas”.

Agregó que “pasaron los días y la señora me dice ‘le voy a pagar lo que le debo, porque yo con usted no quiero nada’, y no me dejó explicar”.

Según el mismo cuenta, cuando le realizó la broma ella no se molestó hasta que días despues le informaron que la denunciante había hablado.

“Pero ayer (lunes) me enteré que la señora había puesto un reclamo o no se qué, lo que es complicado, yo soy un hombre con familia“, expresó Díaz.

Denuncia en el Ministerio Público

Fue la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, Érika Aliste, quien confirmó -fuera de micrófono- a BioBioChile el ingreso formal de la denuncia durante la jornada del pasado martes ante el Ministerio Público.