Una denuncia por parte de la diputada Marisela Santibáñez motivó la suspensión momentánea de la cuarta sesión de la mesa técnica por la Ley de Estabilización Tarifaria en la sede del exCongreso.

En la instancia, presidida por el senador Juan Luis Castro (PS), además del ministro Diego Pardow, estuvieron presentes las diputadas Yovana Ahumada y Ximena Ossandon; a ellas se sumaron sus pares José Miguel Castro, Rubén Oyarzo y Jaime Mulet.

“Le vamos a dar la palabra a la diputada Santibáñez que nos la ha pedido, especialmente, con una situación contingente, el minuto”, comenzó diciendo el senador Castro.

A continuación, la diputada Santibáñez agradeció y dijo “me cuesta (…) este es mi tiempo para hablar lo que quiero hablar que es los electrodependientes”.

“En esta sala hay una persona que a mí me acosó sexualmente. Yo no voy a exponer ni su nombre, ni al diputado que lo tiene contratado, pero yo exijo que esa persona o salga, o me retiro yo. Gracias”, agregó.

Ante eso, Castro respondió “es muy grave lo que usted dice diputada”. Santibáñez complementó “lo lamento, yo creo que acá somos parte de un gobierno feminista. Así nos declaramos y lo lamento muchísimo”.

“A mí me pone muy mal este tema. Fue un tema que a mí me costó demasiado, incluso el enfrentarlo el otro día. Lo digo sinceramente, por todas las mujeres que estaban aquí presente (…) exijo que salga esa persona de esta sala”, indicó la parlamentario.

Finalmente, el presidente de la comisión declaró suspendida la sesión por algunos minutos. “Se les pide a todos los señores asesores que también puedan salir”, manifestó Castro.

Según información de Radio Bío Bío, tras la suspensión, tanto el senador Juan Luis Castro como el ministro Pardow se acercaron a la diputada que denunció el hecho.