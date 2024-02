"No puede una parlamentaria no respetar la legislación" y "tendremos que ver durante el día las acciones que se pueden tomar", dijo el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados por la polémica que se generó tras el matrimonio de la parlamentario republicana durante los incendios forestales en la región de Valparaíso. Posteriormente, desde La Moneda, Cifuentes comentó que la diputada aclaró la situación y que "no hay problema, ninguno".