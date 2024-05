Una emocionante mañana de domingo dejó en la retina Alejandro Tabilo, quien hizo historia para el tenis chileno al vencer, por 6-2 y 6-4, al número 1 del mundo Novak Djokovic en el ATP de Roma.

El tenista nacional selló su hazaña en una hora y siete minutos, donde mostró un tremendo nivel ante el serbio, al que dejó incómodo en el Court Central del Foro Itálico.

Aún anonadado tras su épica gesta, ‘Jano’ conversó con la transmisión oficial del evento y definió su partido como “increíble, es inolvidable”.

“Traté de mantener la calma, salí con todo y mantener ese nivel todo el partido, no me lo esperaba“, complementó el chileno-canadiense, quien obtuvo la victoria más importante de su carrera y además, en su primer enfrentamiento contra un top 10 del ranking ATP.

“Era la primera vez acá en la cancha central en Roma, es increíble esto, hay que descansar, tratar de disfrutar de esto“, concluyó un Alejandro Tabilo claramente emocionado.

Rome is stunned 😳

Alejandro Tabilo claims the biggest win of his career so far, defeating number 1 seed Djokovic 6-2 6-3 in 67 minutes at the @InteBNLdItalia #IBI24 pic.twitter.com/ptutzb1LTj

— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2024