Pese al acuerdo alcanzado el domingo entre el Gobierno y camioneros de CNTC y FedeQuinta, un grupo de conductores continúa manifestando en rutas de la región de Valparaíso. Un transportista relató a Radio Bío Bío que incluso los movilizados le impidieron seguir su recorrido.

Descolgado del acuerdo, se instalaron esta mañana con banderas chilenas en la berma en dirección a Placilla.

VIDEO | José Miguel Gutiérrez

Según pudo constatar La Radio en terreno, en dicho sector habría alrededor de 30 camiones a la altura del enlace La Pólvora.

Carabineros llegó al lugar y conversó con los movilizados para evitar que se produzcan bloqueos. Algunos de los camiones estacionados tienen patente extranjera.

Lo mismo se replicó en la Ruta 78, en San Antonio, donde un grupo de camioneros impidió el paso de un transportista que pretendía ir a buscar carga a Santiago.

Así lo relató el afectado a Radio Bío Bío: “Soy colega de ellos, soy camionero y voy vacío, quiero ir a cargar a Santiago y no nos dejaron. No me dejaron pasar y tienen retenidos camiones“.

“Tienen unos conos al principio y ahí te tiran para lado y les pregunté a ellos ‘¿puedo seguir?’, no me dice y nos tiraron para al lado, yo voy vacío (sin carga), me están obligando”, añadió.

El conductor afirmó que si bien no están interrumpiendo el tránsito, sí están obligando a conductores de camiones a detenerse.



Denuncia que reforzó otro auditor de Radio Bío Bío, quien detalló que en el ingreso de San Antonio hay camioneros que “están bloqueando y están con conos cortando la pasada”.

“Había unos tipos amenazando con un palo si no te parabas. Está bien complejo en el lado de San Antonio”, cerró.

El acuerdo

El domingo el Gobierno llegó a un acuerdo con parte de los movilizados.

El documento contempla diez puntos, entre ellos la inyección de US$1.500 millones al Mepco, el envío de un proyecto de ley – en diciembre – para mantener sin cambios el precio de diésel por 120 días, la extensión del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico por al menos un año y la conformación de una mesa tripartita para abordar mecanismos que permitan que eventuales fluctuaciones de los combustibles sean reflejados en las tarifas de los generadores de carga del transporte.