El documento contempla diez puntos, entre ellos la inyección de US$1.500 millones al Mepco, el envío de un proyecto de ley - en diciembre - para mantener sin cambios el precio de diésel por 120 días, la extensión del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico por al menos un año y la conformación de una mesa tripartita para abordar mecanismos que permitan que eventuales fluctuaciones de los combustibles sean reflejados en las tarifas de los generadores de carga del transporte. Aunque el Gobierno llegó a un acuerdo con CNTC y FedeQuinta, el conflicto todavía no se destraba con Fuerza del Norte, con presencia entre Arica y Paine.

Este lunes comenzarán su segunda semana de paralización los gremios de camioneros que demandan – principalmente – una reducción del precio de los combustibles y que, en los primeros siete días de movilización, bloquearon rutas en diversos puntos del país.

Pero la paralización tendrá menos fuerza ya que ayer, luego de varias jornadas de conversaciones, el Gobierno llegó a un acuerdo con dos agrupaciones: la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso (FedeQuinta).

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que lideró las negociaciones, se refirió a uno de los acuerdos y valoró que estas dos organizaciones depusieran la movilización.

“El Gobierno va a ingresar un proyecto de ley para congelar o impedir el alza del diésel durante 120 días, cuatro meses”, confirmó.

Iván Mateluna, presidente de FedeQuinta, señaló que no quedaron conformes con el acuerdo pero que cedieron por su responsabilidad con el abastecimiento del país.

Paro de camioneros sigue con Fuerza del Norte

Este acuerdo no cuenta con el respaldo de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que inició la paralización.

Tampoco con el apoyo de Freddy Martínez, presidente de la Confederación Centro Sur de Camioneros, que valoró parte del acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, pero que de todos modos no se encuentra satisfecho.

“No nos vamos contentos, la verdad es que yo quiero pedirle disculpas a las personas que se esperanzaron en que en algún momento el Gobierno nos podía ayudar”, sostuvo.

Según la última actualización del Ministerio del Interior hay 36 puntos en el país con presencia de camiones al costado de la berma y uno con corte parcial.

Además ya son 17 los transportistas detenidos y el subsecretario Monsalve reiteró que el Gobierno utilizará todas las herramientas legales para despejar las rutas y evitar el bloqueo de caminos.

Acusaciones de sabotaje y fiscalización

Esta madrugada, en conversación con El Trasnoche de Bío Bío, dos camioneros se contactaron con La Radio para dar cuenta de una acusación de sabotaje y otra de “fiscalización” en el marco del paro de camioneros.

Uno de ellos dijo haber sido víctima de acoso, que lo detuvieron en una ruta y que alguien le dejó inutilizable el camión.

“Me está dando vergüenza ser camionero, me cortó (una manguera) y digo que tiene que ser un colega camionero porque estos camiones tienen dos mangueras y me cortó la del continuo. El camión no está operativo”, dijo.

En tanto, el otro auditor afirmó que “unos tipos jóvenes, que no son camioneros pero que están aquí” estaban haciendo revisiones en la vía por lo que tuvo que abrir su guía y mostrar lo que llevaba.