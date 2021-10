Son nueve los ex concejales que podrían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos en la comuna de Valparaíso. La reclamación la lleva la alcaldesa subrogante Cecilia Ugalde y fue cuestionada por el grupo de ex autoridades, quienes acusaron que, al no ser titular del cargo, la acción judicial no era legítima. Sin embargo, el Tribunal Electoral Regional rechazó dicho argumento. Por esto, los ex ediles ahora buscarán ir a la aplicación del fondo de sus pruebas.