En un 16% aumentaron los delitos por fenómeno migratorio en la región de Tarapacá. La mayoría de quienes ingresan irregularmente al país son victima de hechos delictuales por bandas de tráfico de migrantes. Más del 80% de los ilícitos son cometidos por chilenos, según informa la Fiscalía en Iquique.

Fue en un En Vivo de Instagram de la cuenta de la Fiscalía que el Ministerio Público entregó antecedentes generales del trabajo que se ha visto incrementado en la región de Tarapacá en materia penal, debido al fenómeno migratorio que vive la zona norte del país.

En ese sentido, el fiscal jefe de Iquique, Gonzalo Guerrero, dijo que la situación se da debido al aumento de la población flotante, donde se presentan una serie de delitos, principalmente de los que son víctimas los ciudadanos migrantes que ingresan al territorio nacional por pasos no habilitados, quienes son atraídos por bandas organizadas para el tráfico de personas y los denominados “coyotes”.

Se hace hincapié que, con la nueva ley de migración, el ingreso de extranjeros por pasos no habilitados se tipifica como falta y no como delito, lo que se traduce en que no se abran causas por dicho motivo.

Eso sí, se abren causas por todo lo relacionado con la facilitación de ingresos, como también por la trata de personas.

El fiscal Guerrero explicó que la gran mayoría de los delitos se están dando contra los migrantes, además, la mayoría de las causas son canalizadas a través de la Fiscalía del Tamarugal y el tribunal de Pozo Almonte.

“Estas personas participan, ya siendo víctimas o imputados en delito, entonces hay un incremento y que supera bastante en ese sentido a las otras regiones del país”, sostuvo.

Durante los últimos meses se han desbaratado bandas dedicadas al tráfico de migrantes, organizaciones criminales que tienen redes en Bolivia y otros países latinoamericanos, entre ellos, muchos ciudadanos haitianos que salieron rumbo a Estados Unidos en lo últimos meses, viajando se Santiago hasta Iquique, tomando luego transporte hasta la zona fronteriza. En ese punto, los “coyotes” continuaban su trabajo ilícito.

A lo largo de los últimos días Carabineros y la Policía de Investigaciones en Iquique detectaron una serie de transportes dedicados a trasladar a migrantes ilegalmente desde Colchane a Pozo Almonte, a Iquique, o incluso directo al aeropuerto o terminales de buses, donde los valores de elevan de forma exponencial.