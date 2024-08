Este sábado, según información de Radio Bío Bío, se habría detenido a un trabajador de la empresa Brinks, luego del asalto que se realizó ayer en Rancagua. Específicamente se trata de un guardia de seguridad de esa sucursal.

En este robo hay 16 personas detenidas, quienes durante esta jornada pasarán a control de detención, al igual que el trabajador.

Se realizaron una serie de diligencias de parte de Carabineros y la Fiscalía, donde se descubrió la participación de este guardia, quien fue detenido durante la madrugada y trasladado al Tribunal de Garantía en Rancagua.

La Fiscalía estaría pidiendo la ampliación de la detención para el próximo lunes.

Según el fiscal jefe de Rancagua, Claudio Meneses, “en principio, lo que tenemos es un delito de robo con intimidación, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones también y un robo de intimidación al momento de robar un vehículo en la huida de estos sujetos”.

Más temprano, según información entregada por La Radio, los detenidos son: ⁠José Francisco Guzmán Cid, Claudio Andrés Figueroa Padilla, Raúl Aristóteles Peñaloza Cáceres, Mauricio Hernán Carreño Muñoz, Francisco Antonio Gumera Contreras, Alexis Hernán Narbona Gómez, Luis Alberto Cartagena Astorga, Matías Nicolás Vargas Bueno, Jaime Alejandro Beltrán Campos, Juan Francisco Antonio Ramírez Cruz, Pablo Andrés Herrera Urrutia, Eduardo Fernando Rivera Vielma, Luis David Candia Abrigo, ⁠Manuel Jesús Gómez Riquelme, Mauricio Carreño Muñoz. Todavía no se acredita el nombre del último detenido.

Producto del enfrentamiento a disparos con carabineros, cuatro delincuentes resultaron heridos. Dos de ellos están en estado grave, quienes están siendo atendidos en el Hospital Regional de Rancagua, detalló la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Asimismo, la secretaria de Estado indicó que los asaltantes, como parte de su estrategia, incendiaron cuatro vehículos para impedir la llegada de Carabineros. “Lo que asaltaron es una oficina de la empresa que se dedica al traslado de valores. Sacaron una cantidad que todavía no ha sido informada de la empresa, pero se sabe que es una cantidad alta”, explicó la autoridad.

Sobre los detenidos, la ministra confirmó que todos, a excepción de uno, han sido identificados y son de nacionalidad chilena. Sin embargo, hizo hincapié en que aún no se descarta la participación de otros individuos. “Quiero recordar que esta banda tiene otros participantes que todavía no se detienen y todavía no podemos descartar quiénes sean esas personas ni sus nacionalidades”, añadió.