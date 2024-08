Un violento robo a la sucursal de la empresa de valores Brinks en Rancagua termina con la detención de al menos 16 delincuentes y la recuperación de un significativo arsenal de armas de fuego. Los individuos llegaron en dos vehículos, ingresaron por la parte posterior de la sucursal y formaron una cadena humana para trasladar el dinero. Carabineros logró interceptar a varios delincuentes y recuperó armamento de grueso calibre. Cuatro delincuentes resultaron heridos, dos de ellos graves, siendo trasladados al Hospital Regional de Rancagua. La ministra del Interior, Carolina Tohá, destaca la rápida respuesta policial y confirma la presentación de una querella por el asalto. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad chilena, pero no se descarta la participación de otros individuos aún prófugos.

Un violento robo a la sucursal de la empresa de valores Brinks en Rancagua, región de O’Higgins, este viernes, culminó con la detención de al menos 16 delincuentes y la recuperación de un significativo arsenal de armas de fuego.

El general Max Jiménez Fleming, jefe de la zona O’Higgins, describió que la banda llegó en dos vehículos, atacando por la parte posterior y delantera de la sucursal. “Ingresaron a través del escalamiento por la parte posterior del recinto y llegaron directamente a las bóvedas, amenazando al personal“, señaló Jiménez.

Una vez que los delincuentes sustrajeron el botín, procedieron a formar una cadena humana para trasladar el dinero hacia un vehículo en el exterior. “Hicieron una cadena humana para traspasar el dinero hacia un vehículo que estaba en el exterior”, detalló el general.

El escape de los antisociales, sin embargo, se vio truncado por la rápida respuesta de Carabineros, que logró interceptar a varios de los involucrados. Según Jiménez, en el lugar del enfrentamiento se recuperó “armamento de grueso calibre y armas cortas“.

De los vehículos utilizados en el atraco, algunos tenían encargo por robo y otros no. “Unos actuaron directamente en el robo y otros estaban en diferentes partes para articular la huida”, explicó la autoridad policial.

En su huida, los delincuentes arrojaron miguelitos e incendiaron tres vehículos para dificultar la persecución de la policía. No obstante, Carabineros logró recuperar 10 de los vehículos involucrados en el hecho. “Tres vehículos fueron quemados y otros 10 que participaron en el hecho fueron recuperados“, afirmó Jiménez.

Dos heridos en estado grave

Durante el violento enfrentamiento, cuatro delincuentes resultaron heridos, dos de ellos en estado grave, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Rancagua. La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó la gravedad de los heridos, detallando que “dos están en estado grave producto del enfrentamiento con Carabineros“.

La secretaria de Estado subrayó la importancia de la rápida respuesta policial en un hecho que calificó como de “características muy graves”. Tohá explicó que la banda utilizó una estrategia para obstaculizar la llegada de Carabineros, incendiando vehículos y bloqueando las calles.

“A pesar de la magnitud del robo, la policía respondió de manera expedita, logrando interceptar a varios de los asaltantes”, destacó la Ministra.

Tohá reveló que, aunque se ha capturado a la mayoría de los implicados, aún se trabaja en la captura de otros vehículos que lograron escapar con parte del botín. “Están detrás de otros vehículos que participaron del asalto, porque al menos dos vehículos huyeron y al menos una parte del botín se la lograron llevar”, indicó.

La secretaria de Estado también expresó que la mayoría de los detenidos son de nacionalidad chilena, aunque no se descarta la participación de otros individuos que aún no han sido capturados. “Todos, a excepción de uno, han sido identificados y son de nacionalidad chilena. Sin embargo, aún no podemos descartar quiénes sean esas personas ni sus nacionalidades”, señaló.

Finalmente, Tohá confirmó que el Ministerio del Interior presentará una querella por el grave asalto, enfatizando que el gobierno no escatimará esfuerzos en la investigación. “Siempre en este tipo de delitos, de esta gravedad, el Ministerio del Interior participa activamente en los procesos investigativos a través de querellas”, concluyó.

Carabineros exhibió todo lo incautado, entre armas largas de grueso calibre; armas cortas; una granada de mano; chalecos antibalas; municiones; guantes; capuchas; jockeys; llaves y walkie talkie.

