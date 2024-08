La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó la rápida intervención de Carabineros en el asalto a la sucursal de Brinks en Rancagua, donde se detuvo a 13 delincuentes y se recuperaron 10 vehículos utilizados en el atraco, con dos detenidos en estado grave. La autoridad detalló que los asaltantes incendiaron vehículos para evitar la llegada de la policía y sustrajeron una cantidad significativa de dinero de la empresa. A pesar de la magnitud del robo, Tohá elogió la respuesta policial, resaltando la actuación eficaz y coordinada que permitió la detención de los implicados. Aún se busca capturar vehículos y parte del botín que lograron huir. La ministra confirmó que la mayoría de los detenidos son chilenos, pero no se descarta la participación de más individuos. El Gobierno presentará una querella por este grave suceso, resaltando la importancia de desarticular bandas criminales que atentan contra empresas de valores.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió este viernes al robo que afectó a una sucursal de la empresa de valores Brinks en Rancagua, región de O’Higgins, destacando la rápida y efectiva respuesta de Carabineros, que permitió la detención de al menos 13 delincuentes y la recuperación de 10 vehículos involucrados en el atraco. Aismismo, reveló que dos de los detenidos están en estado grave producto del enfrentamiento con carabineros.

Desde Vallenar, en la región de Atacama, la secretaria de Estado detalló la gravedad del hecho, señalando que “el día de hoy se provocó a mediodía este asalto de características muy graves en la ciudad de Rancagua”.

Según Tohá, los asaltantes, como parte de su estrategia, incendiaron cuatro vehículos para impedir la llegada de Carabineros. “Lo que asaltaron es una oficina de la empresa que se dedica al traslado de valores. Sacaron una cantidad que todavía no ha sido informada de la empresa, pero se sabe que es una cantidad alta”, explicó la autoridad.

La titular de Interior subrayó que, a pesar de la magnitud del robo, la policía respondió de manera expedita, logrando interceptar a varios de los asaltantes. “Hubo una respuesta policial muy fuerte, muy rápida, que permitió que este conjunto de vehículos –había muchos vehículos involucrados en el asalto– se interceptaran muchos de ellos. Hay 13 detenidos en el marco de la investigación”, agregó.

En el enfrentamiento entre la policía y los asaltantes, cuatro delincuentes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. “Hay cuatro heridos, pero de ellos dos son de gravedad. Los heridos son todos parte de los asaltantes, no hay carabineros heridos, no hay trabajadores de la empresa heridos, solamente los asaltantes, ni tampoco terceras personas”, aseguró Tohá, destacando que, afortunadamente, no se registraron víctimas entre civiles.

Se llevaron parte del botín

La ministra también reveló que, a pesar del éxito de la operación policial, aún se trabaja en la captura de otros vehículos que huyeron del lugar. “Están detrás de otros vehículos que participaron del asalto, porque al menos dos vehículos huyeron y al menos una parte del botín se la lograron llevar, todavía no sabemos qué parte ni qué cantidad de dinero es”, puntualizó.

Durante el punto de prensa, Tohá destacó la labor de Carabineros en el procedimiento, afirmando que “la respuesta policial en este caso fue notable. Asaltos de este tipo hemos conocido en el pasado (…) pero acá la forma en que se respondió y la coordinación que hubo permitió una actuación muy rápida. A los pocos minutos del asalto ya teníamos detenidos”.

Sobre los detenidos, la ministra confirmó que todos, a excepción de uno, han sido identificados y son de nacionalidad chilena. Sin embargo, hizo hincapié en que aún no se descarta la participación de otros individuos. “Quiero recordar que esta banda tiene otros participantes que todavía no se detienen y todavía no podemos descartar quiénes sean esas personas ni sus nacionalidades”, añadió.

Gobierno presentará querella por robo a Brinks

Consultada acerca del poder de fuego que portaba la banda, Tohá señaló que “es parte de lo que tenemos que investigar. Cuál es el historial de estas personas, qué participación han tenido en otros delitos”.

Tohá también subrayó la importancia de desarticular a grupos de esta envergadura, que suelen estar conformados por varias bandas criminales. “Cuando se asalta empresas de valores estamos hablando de cantidades de dinero mucho más altas de lo que habitualmente incluye un robo y eso le da capacidad a quien organiza el asalto de convocar a grupos amplios de asaltantes”, indicó.

La ministra expresó su comprensión por la preocupación que este tipo de delitos genera en la población, especialmente por la magnitud del asalto y el poder de fuego de los delincuentes.

“Me imagino que en la ciudad de Rancagua hay mucha conmoción por esto, en el país hay mucha conmoción por esto (…) pero quisiera dar una señal del valor que tiene la respuesta policial en este caso”, afirmó.

Finalmente, la ministra Tohá confirmó que el Ministerio del Interior presentará una querella por este grave hecho. “Siempre en este tipo de delitos, de esta gravedad, el Ministerio del Interior participa activamente en los procesos investigativos a través de querellas”, concluyó la autoridad.