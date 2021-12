"No salvamos nada, yo ando con lo puro que me alcancé a arrancar", lamentó en conversación con Radio Bío Bío, Juan Daniel Estrada, residente de Quillón que perdió todo por el incendio forestal que ya ha consumido 1.600 hectáreas.

“No hubo cómo pararlo (…) perdí todo lo mío”, lamentó un vecino del sector El Olivar de Quillón, en la región de Ñuble, refiriéndose al incendio forestal que arrasa en la zona.

En conversación con Radio Bío Bío, el residente del sector ubicado a pocos kilómetros del centro quillonino, Juan Daniel Estrada, comentó que a diferencia de otras personas él no se “salvó”: “Perdí todo lo mío, perdí tres casas adentro”, las que le cuidaba a un tío suyo de Concepción. Juan vivía en una de ellas.

“No salvamos nada, yo ando con lo puro que me alcancé a arrancar”, continuó, señalando que “gracias a Dios” tiene una casa en el centro de la comuna, en la que vive su hija y donde tuvo que trasladarse.

Respecto al fuego, Juan Daniel afirmó que “no hubo como pararlo”. A él, tuvieron que sacarlo “a la fuerza”, porque no quería salir. “Se perdió todo”, reiteró.

“Me vinieron a sacar a la fuerza los bomberos (…) Se me había quemado el estanque, el motor, no tenia con qué tirar agua”. El hombre sostuvo que “gracias a Dios no me pasó nada, porque salí”.

Al finalizar la entrevista señaló que iría al pueblo a comprarse algo que ponerse. “No puedo estar todo el día con lo que me salvé”, acotó.

El incendio denominado “El Rosario” ha consumido un total de 1.600 hectáreas en Quillón, según las últimas cifras de la Onemi. En tanto, en la misma comuna, el siniestro “Bodecua” también se encuentra activo y ha consumido 19,56 hectáreas.

