Una cuarentena preventiva por contacto estrecho de coronavirus inició este viernes 1 de enero el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes Alarcón, demostrando una vez más su responsabilidad y compromiso con la ciudadanía.

Explicó que “por haber estado en contacto con una persona que fue notificada hoy viernes de ser positiva al contagio de coronavirus, es que inició esta cuarentena preventiva, según lo dispuesto por la autoridad sanitaria. Si bien no he tenido ningún síntoma y siempre he usado la mascarilla, lavado mis manos y respetado la distancia física; debo ser responsable para cuidar la salud e integridad de todas las personas que estén cerca de mí, ya que creo en esto se debe predicar con el ejemplo; y voy a respetar la cuarentena que impone la autoridad sanitaria”.

Agregó que “no obstante seguiré cumpliendo mi labor y coordinando todas las acciones municipales en beneficio de nuestros vecinos y vecinas para su mejor bienestar. Cuento con un equipo de funcionarios municipales que han sido profesionales, que han demostrado su compromiso con la comunidad; y confío en que seguirán haciéndolo con el mismo empeño y dedicación. Haré teletrabajo desde mi hogar para seguir concretando los múltiples proyectos e iniciativas con las que estamos comenzando este año 2021 con mucha energía y optimismo”, dijo Fuentes.

El alcalde reiteró el llamado a la comunidad residente y a los turistas a extremar las medidas preventivas en sus hogares, en el trabajo, y en sus desplazamientos para evitar nuevos contagios, usando siempre la mascarilla como lo establece la normativa vigente.