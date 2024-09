Siguen y se agudizan los cuestionamientos a Omar Sabat, candidato de Chile Vamos a gobernador regional de Los Ríos, luego que se filtrara un audio en el que insulta a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, culpándola por las críticas tras su detención por manejar en estado de ebriedad.

La diputada del Partido Socialista, Ana María Bravo, aseguró que los dichos del exalcalde de Valdivia “rayan en la ordinariez, falta de respeto y machismo”, mientras que el diputado Marcos Ilabaca exige que la exautoridad pida disculpas públicas.

Sabat nuevamente está en el ojo del huracán, luego que se filtrara un audio que dio a conocer Radio Bío Bío en el que se refiere en duros términos, hasta con garabatos, a la senadora Gatica.

En el extracto, que sólo dura 13 segundos, el candidato de Chile Vamos culpa a la parlamentaria por los cuestionamientos que han surgido en su contra tras su detención por conducir en estado de ebriedad en junio de este año, motivo por el cual será formalizado el 24 de septiembre.

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueas de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, dice el exalcalde en el registro.