Tras el polémico audio del candidato a gobernador de la región de Los Rios, Omar Sabat (UDI), en el que fustiga en duros términos a la senadora RN María José Gatica, la parlamentaria recibió muestras de apoyo desde distintos sectores.

Desde la vereda política opuesta, fue la propia ministra de la Mujer Antonia Orellana quien le manifestó su apoyo. “La evidencia muestra que en época de campañas la violencia y virulencia contra las mujeres en política aumenta. Mi solidaridad con la senadora Gatica, entregar su opinión no es ‘hinchar las bolas"”, subrayó mediante su cuenta en X.

La evidencia muestra que en época de campañas la violencia y virulencia contra las mujeres en política aumenta. Mi solidaridad con la senadora @MjGaticaB, entregar su opinión no es "hinchar las bolas" https://t.co/lyi5T2njmg — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) September 4, 2024

Todo ello, en el contexto de las presiones políticas en la zona que piden bajar su candidatura a raíz de su inminente audiencia, el próximo 24 de septiembre, en la que se le comunicará el inicio de una investigación en su contra tras ser detenido en junio por conducir bajo los efectos del alcohol.

María José Gatica responde a Sabat

Fuentes de Radio Bío Bío ligadas a Chile Vamos filtraron un audio de 13 segundos en el que Sabat cuestiona las críticas recibidas y apunta contra Gatica. “No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueás de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, afirmó Sabat en el audio en cuestión.

La parlamentaria respondió durante la noche de este martes y enfatizó que “hay una ley, la Ley Emilia, que impulsaron sus padres después de perderla en un accidente, tenía apenas 9 meses. Eso tiene que generar conciencia, a los que estamos en política se nos exige un estándar mayor”, remarcó

En ese sentido, “le pido al candidato y a su partido que tomen una pausa, que reflexionen y piensen en el daño que está generando a la imagen de nuestro sector, hay muy buenos candidatos que se ven perjudicados por su actuar. Lo invito a que deje de pensar en él y piense en los efectos secundarios de sus dichos y acciones”, afirmó.

Respaldo de Mujeres RN

Ante la polémica también reaccionó el Estamento de Mujeres de Renovación Nacional, quienes mediante una declaración publica cuestionaron a Sabat y llamaron a la directiva UDI a rechazar las palabras de su candidato.

“Como mujeres de Renovación Nacional no toleraremos que un candidato a las próximas elecciones se refiera de manera despectiva y ataque a la senadora de nuestro partido, María José Gatica”, remarcan, ya que “el respeto debe ser siempre la base de la convivencia política”.

Para cerrar, instaron “a la directiva de la UDI a condenar y rechazar estos dichos de Sabat a la brevedad”, según reza el escrito firmado por Giannina González, vicepresidenta de RN y encargada nacional de RN Mujeres.