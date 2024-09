El candidato de Chile Vamos a gobernador regional de Los Ríos, Omar Sabat, está evaluando acciones legales en contra de quiénes filtraron un audio donde reafirma su candidatura, indicando que “no me bajo ni cagando”, pese a que será formalizado por conducir en estado de ebriedad, refiriéndose en duros términos e insultando a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica.

Por su parte, desde la UDI ratificaron la candidatura y acusaron un “aprovechamiento político”.

24 de septiembre. Ese será el día en que el exalcalde de Valdivia enfrentará a la justicia en una audiencia que se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de la ciudad, quien le comunicará que se inició una investigación en su contra tras ser detenido en junio por conducir bajo los efectos del alcohol.

A partir de esto comenzaron a resurgir los cuestionamientos hacia Sabat desde el oficialismo, en donde las directivas regionales del Partido Comunista y el Frente Amplio hicieron un llamado a que bajara su candidatura a gobernador regional, petición a la que se sumó su rival en octubre, la republicana Carolina Zúñiga.

El audio filtrado de Omar Sabat

Fuentes de Radio Bío Bío ligadas a Chile Vamos filtraron un audio de 13 segundos en el que Sabat cuestiona las críticas tras confirmarse su formalización, refiriéndose en duros términos a la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica.

“No hueón, no me bajo ni cagando. No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueas de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, afirmó molesto Omar Sabat en el audio en cuestión.

En conversación con La Radio, Omar Sabat reconoció el origen del audio, afirmando que se lo envió a una persona de confianza y lamentó que éste lo haya difundido a otros contactos.

Ante ello, afirmó que está analizando presentar acciones legales, sin precisar el delito ni contra quién o quiénes.

UDI ratifica candidatura de Sabat

Pese a esto, Omar Sabat fue ratificado tanto por la directiva nacional como la regional de la UDI.

Así lo indicó el secretario general del partido, el diputado Juan Antonio Coloma, asegurando que como Chile Vamos continuarán respaldando su campaña para ocupar el sillón del Gobierno Regional.

Mientras que el presidente regional de la UDI en Los Ríos, Pedro Lamas, afirmó que le extraña el revuelo causado por la formalización a Sabat, agregando que era un tema conocido públicamente.

En ese sentido, Lamas acusó que existe un “aprovechamiento político” en las críticas del oficialismo y la carta del Partido Republicano, Carolina Zúñiga, apuntando a una falta de competitividad en las candidaturas de los demás sectores políticos.

El dirigente político recalcó que la formalización a Sabat no afectará a su campaña electoral, asegurando que tras su detención se realizó la encuesta de Cadem para definir al candidato de Chile Vamos al Gobierno Regional, afirmando que el exalcalde de Valdivia fue la primera mayoría en ese instrumento.