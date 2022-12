Un total de cuatro testimonios de familiares de hombres y jóvenes desaparecidos fueron recopilados por Radio Bío Bío en Valdivia. Según sus declaraciones, coinciden en que la información entregada por Fiscalía no ha sido clara, así como nula comunicación respecto a antecedentes de la búsqueda sobre sus seres queridos. Desde el Ministerio Público sostuvieron las indagatorias de estos casos continúan, pero que se mantienen bajo reserva de la opinión pública.

Durante este 2022, una serie de desapariciones se han registrado en Valdivia, región de Los Ríos. Con más dudas que certezas, las familias claman por apoyo para encontrar a sus seres queridos desaparecidos y acusan falta de empatía por parte del Ministerio Público.

De acuerdo a un reportaje desarrollado por Radio Bío Bío en Los Ríos, se lograron recopilar al menos 4 casos de personas desaparecidas, con investigaciones y resultados que poco resolvieron las interrogantes de las familias de las víctimas.

Desaparecidos en Valdivia: primer caso

El primer testimonio cuenta el caso de Roger Lampert, de 27 años, estudiante de la Universidad Austral.

La ciudad de Valdivia se encontraba apoderada por el frío del sur un 6 de junio. Ese día, el joven salió de su casa en la población Inés de Suárez. “Voy a reunirme con un profesor”, le dijo a sus padres. Fue la última vez que lo vieron.

Pasaron las horas y Roger no volvió, por lo que decidieron alertar a las autoridades competentes. Posteriormente, comenzó la búsqueda que hasta hoy no ha presentado resultados.

Al respecto, Bárbara Tamayo, prima de Roger y vocera de la familia, responsabiliza al proceso judicial en cuanto a la investigación y la falta de respuestas.

“Desde un principio, toda la investigación ha sido muy lenta, actualmente no sabemos nada. No tenemos ningún antecedente de qué pudo haber pasado con Roger”, aseguró Tamayo.

De acuerdo a las indagatorias, lo único que le consta a la familia es que Roger transitó por una plazuela, donde lo captaron cámaras de seguridad privadas. De ahí en adelante, nada más se sabe.

Asimismo, también hay críticas de la familia que apuntan al municipio. Acusan que cerca de ese lugar había un dispositivo público, pero que no estaba funcionando.

De esta manera, Tamayo hizo un llamado a la empatía hacia su familia ante estos meses de incertidumbre que han vivido.

Segundo caso: desaparición en fiestas patrias

Por otra parte, el caso de Omar Avilés, de 35 años, también ha conmocionado a familiares y a la región de Los Lagos.

El hombre era conocido por vender chocolates y parches curita en las micros. En septiembre fue con un amigo a pasar las fiestas patrias en Isla del Rey, comuna de Corral.

Según su madre, Edith Figueroa, al intentar volver a Valdivia, el 19 de septiembre, se desorientó extraviándose dentro de la propia isla. En ese lugar, Carabineros encontró la palabra auxilio escrita con trozos de madera, la parca y el celular de Omar. Sin embargo, no se halló el cuerpo del hombre.

La mujer indicó que, con el paso del tiempo, la búsqueda se detuvo. Por ello, también emplaza a la Fiscalía como la responsable de que su hijo no aparezca, apuntando a un tema de carácter monetario.

“Habría sido alguien que tiene plata, lo habrían encontrado altiro. Porque como mi hijo es humilde, las demás personas somos humildes, no los buscan. Si no buscan a nuestros hijos, ¿cómo? Si mi hijo no era un perro”, criticó.

Próximo a cumplirse 3 meses de su desaparición y con la desesperanza a cuestas, la madre de Omar recalcó que sólo espera dos cosas: encontrarlo y darle sepultura.

“Yo sé que mi hijo ya no está, sé que está con Dios, porque él era especial. Pero yo quiero darle una sana sepultura, porque es mi hijo y lo adoro, porque era mi único hijo. Y así, ¿cuánta mamá estamos sufriendo?”, sollozó Figueroa.

Tercera desaparición sin resultados

Un sábado 5 de noviembre, a las 16:30 horas, Paulino Rivas, de 60 años, cumplía un par de meses en la residencia “Vida de Aventuras”. Había sido internado por su familia, ya que se encontraban imposibilitados de cuidarlo.

El hombre padecía de un alzheimer en etapa avanzada, y sus hijos, nietos y sobrinos no podían compatibilizar sus trabajos con el cuidado constante que requería.

No obstante, el establecimiento que debía resguardarlo no lo hizo. Sólo con sandalias de goma como calzado, un buzo y una polera, Rivas deambuló por las calles.

Cerca de una hora más tarde, su rastro se perdió en la población Pablo Neruda. De ahí nada más se supo, pese a la incesante búsqueda. Al respecto, su sobrina Nicol Rivas explicó la enigmática desaparición de Rivas.

“Es como que se lo hubiera tragado la tierra, porque no lo vimos con nadie. Preguntamos a la gente en situación de calle que está en la rotonda de Avenida Zaballa. Nadie más lo ubicó ni situó más allá de las 17.30 del sábado.

Entre marchas para no olvidarlo y búsquedas para dar con su paradero, las labores en terreno solo continuaron en manos de personas voluntarias.

Cuarta desaparición: fue encontrado pero SML no dejó verlo

Por otro lado, en un cuarto testimonio, Alfonso Rivas, de 18 años, llegó desde la región de Los Lagos a Valdivia. El joven arribó a la zona a estudiar Tecnología Médica.

En paralelo, consiguió trabajo de reemplazo en una conocida discoteca del centro de la ciudad. La madrugada del 11 de septiembre terminó su turno y luego pasó a comer en un restaurante.

En ese lugar fue captado por cámaras. Sin embargo, se perdió su rastro. No fue sino luego de 2 semanas cuando su cuerpo fue encontrado en las aguas del río Calle Calle.

Según sentenció el informe preliminar de la Policía de Investigaciones (PDI), no se encontró intervención de terceros. Posteriormente, su cuerpo fue entregado a la familia desde el Servicio Médico Legal (SML).

No obstante, su hermana Nora Cárcamo asegura que no se les permitió verlo.

“Lo tenían ya todo listo. De hecho, le bajaron un poco el cierre hacia el lado, y nosotros sólo pudimos ver parte de la nariz, su ojo y parte de la frente, que fue lo único, o sea, la nada misma. Tampoco respetaron nuestros derechos como familia“, acusó.

Cabe mencionar que la investigación, según el papel, se mantiene abierta. Sin embargo, para Cárcamo existe falta de empatía por parte de las instituciones.

“Porque ellos no ven dentro de todo, no se ponen en nuestros lugares. No se ponen en lo que realmente uno está sufriendo. Sé que nadie nos va a devolver a nuestro hermano, pero necesitamos justicia”, resolvió la hermana de la víctima.

Fiscalía sostiene que investigaciones de desaparecidos continúan

Por su parte, desde la vocería de la Fiscalía de la región de Los Ríos, el fiscal Eric Aguayo, aclaró que las indagatorias se mantienen en curso. Sin embargo, esto se ha desarrollado bajo reserva de la opinión pública.

“En el caso específico de cada una de las diligencias, que son dispuestas por el fiscal, no las podemos dar a conocer de acuerdo a la ley procesal penal. Nos impide dar a conocer o revelar esos antecedentes a terceros ajenos a la investigación“, recalcó.

Del mismo modo, subrayaron que la unidad de atención a víctimas y testigos está en contacto con todos los familiares consultados en esta nota.

Aunque el tiempo pasa y cada segundo es de angustia para quienes solo esperan justicia y encontrar de una vez por todas a sus seres queridos.