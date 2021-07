De forma simbólica, el concejo municipal de Valdivia se comprometió a impulsar un nuevo plan regulador para la comuna, en la primera sesión que se realizó con la nueva administración liderada por la alcaldesa Carla Amtmann.

La alcaldesa Carla Antmann dijo en el concejo que ésta votación por el proyecto del nuevo plan regulador para la comuna se hizo para saber el respaldo de los concejales.

“En función de los que nos señalan desde control no sería necesaria tener la aprobación del concejo para iniciar un nuevo plan regulador. De todos modos, y no para que quede en acta como acuerdo, sino para saber cuál es la postura de cada uno de ustedes y contar con el respaldo para este gran desafío, me gustaría, sin que quede en acta como materia de acuerdo, saber qué opina el concejo en esta materia para ver si hay un respaldo, a propósito de este nuevo proceso que vamos a iniciar”, sostuvo.

Tras la exposición de los antecedentes, los ocho concejales que integran el concejo municipal de Valdivia votaron a favor de apoyar esta iniciativa.

El exalcalde de Valdivia, Omar Sabat, se refirió a la discusión del nuevo plan regulador para la comuna y espera que la actual alcaldesa pueda sacar este proyecto adelante en dos años, tal como lo prometió.

“La nueva administración (…) puede tomar las decisiones que estime conveniente, también lo vimos, evaluamos en alguna oportunidad, el plano regulador que lleva muchos años. Recordemos que no partió, nosotros lo apuramos lo que más pudimos, y espero que también que la nueva alcaldesa Carla Amtmann también pueda cumplir en los dos años que dijo que lo iba a sacar porque eso sería muy beneficio para Valdivia. Nosotros no pudimos lamentablemente por diversos factores pero ella comprometió dos años, así que si hay en algo que pudiésemos colaborar, encantado de colaborar para que lo saque en esos dos años que prometió”, declaró.

El concejo municipal donde se pactó impulsar este nuevo Plan Regulador destacó porque después de casi un año sesionando de forma telemática, hoy martes se realizó de forma presencial, pero sin público, en la municipalidad de Valdivia.