Los vecinos del sector rural de Tegualda, en Fresia, insisten a las autoridades de Salud que el servicio de urgencia funcione las 24 horas. Asimismo, informaron que se inició el proceso de compra para la primera ambulancia en el sector.

Una de las razones es por la muerte de Cristián Diaz, quien falleció de un infarto el 21 de enero cuando era trasladado en un vehículo particular al Servicio de Salud de Fresia. Quienes lo transportaban, en una primera parada, al llegar al consultorio rural de Tegualda y percatarse que no estaba funcionando, llamaron a una ambulancia para que asista al hombre, y debido a que no contaba con personal que la maneje, no llegó al lugar.

El vocero del movimiento social “Pro Urgencia 24/7”, Andrés Chávez, indicó que esperan reunirse con la ministra de Salud.

Esta petición ha sido solicitada hace un año aproximadamente a las autoridades en esta materia, por ello, desde la Seremí de Salud de Los Lagos manifestaron que, dentro del primer trimestre, Tegualda contará con atención de urgencia 24/7 para la comunidad en el consultorio rural de ese sector.

La primera ambulancia

Junto con lo anterior, el Gobierno Regional junto a la Municipalidad de Fresia, firmaron un convenio para iniciar el proceso de compra de la primera ambulancia destinada permanentemente al consultorio rural de Tegualda.

Este servicio público de salud se inauguró en agosto de 2022, contando con la presencia del Presidente de la República Gabriel Boric, sin embargo, el recinto no contaba con una ambulancia permanente para la comunidad.

Tras una reunión que se llevó a cabo entre el gobernador regional, vecinos y el alcalde de Fresia, Miguel Cárdenas, este último sostuvo que el proyecto había sido presentado hace bastante tiempo.

El gobernador regional, Alejandro Santana, se refirió a las pérdidas que ha generado la falta de una ambulancia en Tegualda.

Esto generó una movilización de los vecinos, que fue respaldada por más de tres mil firmas, para buscar una solución urgente a los problemas de salud rural.