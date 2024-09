Cerca de 45 sumarios sanitarios y 2.090 kilos de productos decomisados han dejado las fiscalizaciones de la Autoridad Sanitaria en la región de Los Lagos, en operativos previos a las Fiestas Patrias.

Así lo informó la Seremi de Salud en la zona, Karin Solís, quien detalló que los procedimientos son parte de un despliegue territorial.

En la misma línea se ha realizado un trabajo de fiscalización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, lo que ha derivado en apertura de actas, indicó la Seremi de Agricultura, Tania Salas.

Las autoridades, encabezadas por la delegada presidencial Giovanna Moreira, se reunieron en una carnicería establecida de Puerto Montt para hacer el llamado a la comunidad a comprar solo en locales autorizados.

Al ser consultada por La Radio sobre el comercio ambulante en el exterior del Mercado Presidente Ibáñez, donde se ofrecen diversos productos (con carne sin condiciones sanitarias mínimas), la Delegada aseguró que se han hecho esfuerzos.

Finalmente, las autoridades entregaron recomendaciones también a la comunidad para saber identificar una carne en buen estado: asegurarse que no tengan superficie pegajosa, olor fuerte a descompuesto, que no sea blanda al tacto, que no tenga color verdoso y/o negruzco, y en el caso del pollo, la piel no debe desprenderse.