Una familia de emprendedores de Osorno -en la región de Los Lagos– buscó por redes sociales a un cliente al que por error le cobraron más por un producto, específicamente $800 mil. Tras dos días lograron dar con el hombre y ya comenzaron el proceso de devolución.

Fue a través del perfil de Facebook Emergencias Osorno GEO que Diego Moraga (27 años) informó que en “diciembre en nuestro carrito de comida rápida ubicado en calle Antonio Varas (color amarillo), se realizó mal un cobro de un producto, descontándose de la tarjeta del cliente una suma superior a la compra realizada. Desde ese día hemos intentado ubicar al cliente para devolver el dinero, no pudiendo identificar a la persona, ya que no contamos con sus datos y estos no son proporcionados por la empresa SumUp”, indicó en la publicación donde además adjuntó su número de contacto.

En conversación con BioBioChile, Moraga detalló que el 13 de diciembre al cerrar la caja se dieron cuenta de que tenían mucho más dinero de lo habitual.

“Nos pusimos a hablar con mi hermano y nos dimos cuenta de que en vez de cobrar un monto de $8.200, cobramos $820.000”, relató y explicó que “como la maquinita es táctil, de SumUp, tienen abajo tres botones, uno de un cerro, otro de dos ceros y otro de tres ceros, entonces lo que pasó es que se puso por error el botón de dos ceros”.

A ello se sumó que el cliente tampoco advirtió el monto que estaba pagando.

Tras percatarse de lo ocurrido, Moraga llamó a SumUp para conocer qué medidas podía tomar, donde le indicaron que al tratarse de una transacción de débito no podían acceder a la información de la persona que pagó ni del banco.

Al tratarse de una suma importante, pensaron que el afectado llegaría al día siguiente al local, pero eso no ocurrió. Pasaron las fiestas de fin de año y decidieron buscarlo a través de redes sociales.

“Lo publicamos el viernes y el domingo apareció la persona. Me llamó y me entregó datos como el monto exacto de la transacción y me envió un pantallazo del cobro que se le realizó y era la misma hora que tenía yo”, indicó el joven.

Añadió que el cliente le manifestó su agradecimiento porque no se había dado cuenta de que había pagado de más. Así, tras conversar por teléfono, acordaron que le transferirían el monto extra.

Varios usuarios destacaron la honradez de la familia de emprendedores: “Muy bien, habla bien de Uds”, “Felicidades por su honestidad” y “Gran ejemplo de honradez”, son algunos de los comentarios que usuarios dejaron en la publicación que hizo Moraga en Facebook.