En las dependencias de la Empresa Portuaria de Puerto Montt, Empormontt, autoridades regionales y marítimas dieron inicio a la temporada de cruceros para la capital de la región de Los Lagos.

El hito fue marcado con la llegada de la embarcación bahameña “Seabourn Venture”, que visita por primera vez la región de Los Lagos.

El gerente general de Empormontt, Edmundo Silva, cifró en 39 las recaladas en la temporada del año pasado, que en el periodo anterior tuvieron cero y que para la próxima esperan llegar a 65 o 70.

Junto a eso confirmó que esperan aumentar el mercado, por lo cual miran a Miami.

El seremi de Economía de Los Lagos, Luis Cárdenas, destacó el aporte de la llegada de turistas a la economía regional en línea con la crisis de la pandemia, aunque adelantó que se debe trabajar con el sector privado por la proyección a futuro que tiene esta actividad.

Para la comuna de Castro se espera la llegada de 18 embarcaciones, lo que significaría un ingreso de 9.914 turistas entre octubre de 2022 y abril de 2023.

We are excited to be on board our Seabourn cruise to Antarctica for the next two weeks. What an adventure! This photo was taken from our zodiac on an approach to our ship in Puerto Montt Chile.

#seabournventure #seabournexpeditions #seabourn #expeditioncruises pic.twitter.com/vqmBqLVkzi

— Joanne DiBona (@JoanneDiBona) November 10, 2022