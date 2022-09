Casi un mes llevan movilizados los trabajadores del sindicato del supermercado Cugat en Osorno en la región de Los Lagos, sin que desde la empresa haya habido acercamientos ni propuestas.

Recordemos que la huelga de trabajadores la lleva adelante el sindicato. El tema va por incumplimiento de la empresa respecto a la Ley Laboral.

La legislación establece que debe existir una negociación colectiva cada cierta cantidad de años, donde se supone que se debe conversar y negociar algún tipo de reajuste.

Sin embargo, desde el supermercado no han querido conversar con el sindicato, por lo que, se han mantenido movilizados.

La diputada, Emilia Nuyado Ancapichún, expuso ante el Congreso la huelga del sindicato de trabajadores y trabajadoras del supermercado Cugat.

“Pero, qué nos solicitan (…) mejoras en sus condiciones laborales, las mejoras en su colación, donde se estaban entregando alimentos vencidos, pago de horas extras (…)”, denunció.

Desde el sindicato del supermercado explican que en las dos citaciones a mediación, que se han convocado en la inspección del trabajo, los representantes de la empresa no se han presentado e indican que no hay cambios respecto a que no presentarán propuestas.

Cabe consignar que pese a los intentos no ha sido posible contar con la versión de los representantes de Cugat.

En su misma intervención la parlamentaria señaló la urgencia para los trabajadores de llegar a un acuerdo, en la que también acusó prácticas antisindicales que fueron denunciadas por el sindicato y en la que dentro de ellas ofrecen bonos y regalías a miembros de la asamblea para que se bajen uno a uno de la movilización.

Asimismo, existe una denuncia de la dirección del trabajo por la contratación al margen de la ley de parte del supermercado de personal de reemplazo.