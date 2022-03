Nuevos episodios de violencia escolar han salido a la luz pública durante las últimas horas encendiendo las alarmas entre las autoridades y las comunidades educativas de Puerto Montt y Quellón, en la región de Los Lagos.

Los dos primeros casos ampliamente difundidos por las redes sociales ocurrieron en los baños y el patio del Liceo de Hombres Manuel Montt, en la capital regional.

En las imágenes se aprecia cómo un grupo de estudiantes se trenzaron a golpes ante la presencia de otros alumnos del mismo plantel.

Por esto cuatro escolares fueron suspendidos de clases tras su participación en la pelea.

Según el jefe del Departamento de Administración Escolar Municipal (DAEM), Albán Mansilla, hasta el momento saben de cinco episodios de esta naturaleza.

“Pero no me cabe duda que son más, porque la mayoría ocurre extra muros, fuera de la escuela, y no podemos como unidad andar siguiendo a quienes amenazan o desafían a pelear en un sitio eriazo”, explicó.

El otro caso se produjo en el Liceo Rayen Mapu de Quellón, en Chiloé.

Allí dos estudiantes resultaron lesionados luego de ser agredidos con un arma cortante a manos de otro grupo del mismo plantel.

Por esta pelea se confirmó que solo un menor de 16 años quedó arrestado a la espera de pasar a la audiencia de control de detención este miércoles, en el Juzgado de Garantía.

Una de las víctimas terminó con un corte en una oreja de acuerdo a Marcos Sánchez, capitán de la Sexta Comisaría de Carabineros.