Un cadáver fue hallado este lunes al interior de una camioneta en el sector Alerce de Puerto Montt, región de Los Lagos.

Debido a la situación, por orden de Fiscalía, personal de Labocar y del OS9 de Carabineros desarrollan un procedimiento policial para esclarecer las circunstancias de la muerte de la persona.

El hecho ocurre específicamente a un costado de la carretera en el sector antes mencionado, a la altura del Mall Oulet Paseo Alerce.

Según información de Carabineros recabada por Radio Bío Bío, el cuerpo fue hallado desnudo en los asientos traseros del vehículo – tapado con una frazada -, y con evidencia de lesiones en sus rodillas.

Sobre lo anterior, cabe precisar que se desconoce si hubo o no participación de terceros. En tanto, el cadáver no corresponde al de una persona con denuncia por presunta desgracia y el vehículo no posee encargo por algún delito.

El sitio del suceso se encuentra aislado.