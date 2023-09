El lamentable suceso ocurrió en diciembre del año pasado, en Curacautín, región de La Araucanía, cuando la familia de la víctima fatal concurrió de visita a la casa del matrimonio, ambos sargentos 2do de Carabineros.

Mientras ambas familias compartían y los niños jugaban en el patio, se produjo el accidente, ya que uno de ellos le disparó con un rifle de aire comprimido, impactando en la cabeza y provocándole la mortal herida.

Maryorie Chabouty, madre del niño fallecido, expresó que como familia esperan que Carabineros sancione con la baja a estos funcionarios, ya que asegura, le enseñaron a su hijo a manipular el arma.

“En redes sociales de estos dos funcionarios siempre se jactaban de que su hijo sabía manipular este armamento como si nada. Cuando falleció mi hijo, ellos eliminaron toda evidencia. Familiares se antepusieron y alcanzaron a guardar algunas cosas, algunas imágenes y un video”, dijo esta acongojada madre.

“Hasta aquí, ellos no se han disculpado. No nos han pedido perdón. Hasta aquí sabemos que hay responsables, que son estos dos funcionarios. Gracias a eso mi hijo hoy día no está, aquí se necesita hacer justicia de alguna manera. Buscamos que den de baja a estos carabineros, que es la pena mayor que podemos obtener; que los den de baja a ellos, en este caso”, añadió.

No es una acción de un carabinero

Desde Carabineros, el jefe de la Novena Zona de Carabineros Araucanía, el general Manuel Cifuentes, argumentó que se trata de un accidente que ocurrió en el ámbito privado y que no caben sanciones por parte de la institución.

“No es un hecho que se haya ejecutado a consecuencia de un acto de servicio o de una acción intencional de un carabinero. Lo hace un menor de edad y que afecta a otro menor de edad. Ese es el contexto. Para nosotros es doloroso”, explicó el uniformado.

A pesar de esto, el general dijo que existe una investigación interna en desarrollo respecto al hecho.

Por otro lado, la madre del menor fallecido afirmó que los carabineros hacían un adiestramiento previo sobre el manejo del rifle a su hijo de 7 años, jactándose del uso y manipulación por las redes sociales, agregando que posterior a la tragedia borraron la evidencia, sin embargo, existen capturas de pantalla como prueba de aquello.

Los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía local de Curacautín, ya que se inició una causa de investigación por cuasidelito de homicidio por la muerte del menor en contra de los padres del niño.