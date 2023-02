Una dura y potente crítica al Gobierno realizó el alcalde de Collipulli, Manuel Macaya, en el marco de la paralización de los trabajadores municipales tras un nuevo robo que afectó a personal de salud.

Tras manifestarse con carteles y lienzos al exterior del edificio consistorial, los funcionarios movilizados se trasladaron hasta la Ruta 5 Sur, donde bloquearon momentáneamente el tránsito.

El asalto afectó a un equipo del Departamento de Salud cuando se desplazaban por la Ruta R-49, entre Collipulli a Curaco. En ese momento fueron interceptados por un grupo de desconocidos que intimidaron al conductor y los obligaron a descender para huir con el vehículo y pertenencias de las víctimas.

Más tarde, los sujetos -aún no identificados-quemaron la camioneta al interior del predio forestal Los 14.

Ante este nuevo hecho de violencia, el alcalde en conversación con Radio Bío Bío indicó que está apoyando la movilización de los trabajadores por “la inseguridad y la falta de Estado en la comuna de Collipulli”.

Según detalló el jefe comunal, solo en enero cuatro vehículos municipales fueron robados en el mismo sector y el pasado sábado les quemaron un camión en pleno centro de la ciudad.

“¿Qué están esperando? Nunca han venido del Gobierno Regional, el delegado a conversar con la comunidad… Es terrible la inseguridad que viven mis colegas”, indicó Macaya emplazando directamente al Gobierno, a quienes acusó de tomar decisiones desde Santiago sin conocer la realidad de los territorios.

“Una vez más pido seguridad para los funcionarios y para mi comuna en general. Hoy la comuna está abandonada por el Estado y la falta de seguridad”, reiteró.

En la misma línea criticó la decisión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, de no avanzar en el proyecto para instalar un cuartel de la PDI en la comuna.

“Nunca me han llamado a una reunión y estamos a la espera de que digan algo. Hay un estudio donde un ministro pasado (anterior administración) vino a Collipulli a ofrecer un cuartel de la Policía de Investigaciones y ahora la ministra Tohá firma un documento donde dice que los hechos registrados son de baja complejidad”, informó y refutó recordando situaciones violentas, como “la quema del Banco Estado, las dos tomas de la municipalidad, más de 50 maquinarias quemadas y secuestros”.

El alcalde informó que mientras no obtengan una respuesta del delegado presidencial se mantendrán en paro. Eso significa que no habrá atención primaria y que el personal no saldrá a sectores rurales por la inseguridad. “Todas las postas del sector rural y la comuna de Collipulli están con brazos caídos y la municipalidad también en apoyo a los funcionarios”, cerró.