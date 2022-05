"No sé qué pretende esta gente realizando este acto de terror", afirmó el jefe de Defensa en La Araucanía, Edward Slater, respecto a los autores de hechos de violencia en la región, en particular a los responsables del asesinato del trabajador mapuche en Lautaro, y aseguró que "a los militares no nos van a asustar". Además, indicó que sí cuentan con el apoyo político de las autoridades de Gobierno y aclaró que no solo patrullan la Ruta 5 Sur, sino también los caminos secundarios.