Una familia de Chilecito, comuna de Monte Patria, acusa al concejal Brajean Castillo de atropellar a una adulta de 92 años mientras conducía en reversa, hecho en el que la autoridad comunal no prestó ayuda ni respondió a las llamadas de los afectados. El nieto de la víctima relató que el concejal se comprometió a trasladar a su abuela al hospital de Ovalle y cubrir los gastos médicos, pero no ha cumplido con su palabra, dejando a la familia con la responsabilidad de cubrir los costos y sin respuesta a sus intentos de comunicarse. La familia exige que se haga responsable por el accidente.

Una familia de Chilecito, comuna de Monte Patria, acusa que el concejal de la comuna, Brajean Castillo, atropelló a una adulta de 92 años mientras conducía su vehículo en reversa.

La denuncia se sustenta en que aun cuando la autoridad comunal se “comprometió” a hacerse responsable, tras el atropello no prestó ayuda y días después sigue sin “contestar las llamadas” de los afectados.

Según informó Lisandro Ulloa, nieto de la afectada, a Diario El Día, el hecho ocurrió cuando la adulta mayor se dirigía desde la casa de una vecina hasta su hogar, no más allá de 60 metros de distancia.

“Venía un auto blanco en retroceso, y justo en una esquina se produce el atropello por la parte de atrás del vehículo, ella cae entre tres a cuatro metros de distancia. Todos lo vimos y corrimos a la calle para revisarla, estaba sangrando en su cabeza, en la frente, en el codo, la pierna y todo el sector del lado izquierdo de su cuerpo”, indicó.

El relato procede asegurando que, al ver la situación, ellos le exigieron al concejal que ayudara a trasladar a la adulta mayor al hospital de Monte Patria, pero este último habría indicado que no “podía”.

“Le dije al joven que manejaba que tenía que trasladar a mi abuela a Monte Patria, pero él dijo que no podía, y la llevó a la posta de Chilecito”, señaló.

“Le informamos al paramédico de turno, y desde una ambulancia la trasladaron hasta el centro de salud de Monte Patria. En eso procedí a llamar a Carabineros para hacer la denuncia”, añadió.

Familia acusa que concejal no cumplió con lo prometido tras atropello en Monte Patria

En su testimonio, el nieto de la afectada acusa que Brajean Castillo se comprometió a trasladar a la adulta de 92 años al Hospital de Ovalle y a costear todos los gastos.

Sin embargo, aparentemente nada de eso ha ocurrido y ellos han debido sortear todos los costos médicos derivados del atropello.

“Nosotros no tenemos los medios para trasladar a mi abuela, no tenemos vehículo, yo estoy sin trabajo y con lo que gana mi papá a la semana no alcanza. El joven, que se iba a hacer responsable, finalmente no cumplió”, sostuvo Lisandro.

“Él nos dejó su número de teléfono, pero lamentablemente no contesta los mensajes y llamadas. Ese día nos dijo que se iba a hacer responsable, que lo llamáramos, pero desde que lo empezamos a llamar que no contesta. Nosotros queremos que se haga responsable, él atropelló a un adulto mayor, y si no se hace responsable, se va a complicar al momento de llegar la audiencia”, concluyó.