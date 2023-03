La autoridad descartó alguna denuncia formal por acoso laboral y prácticas antisindicales. Al mismo tiempo, desmintió que exista un mal ambiente laboral en su cartera, afirmando que al menos ella no lo ha apreciado.

Paola Salas descartó alguna denuncia formal por acoso laboral y prácticas antisindicales, tal como apuntaron dirigentes de la Seremi de Salud de Coquimbo.

Al respecto, la jefa de la cartera a nivel regional descartó de plano los hechos, amparándose en que no existe ninguna denuncia formal en su contra.

Así lo señaló en entrevista con Diario El Día, donde sostuvo que “no existen antecedentes que se me hayan notificado formalmente o que existan hechos que hayan sido comprobados, por el contrario”.

“Cuando han existido denuncias, se han abordado de la misma manera para todos los funcionarios, incluida mi persona, bajo procedimientos normativos que están establecidos y ajustados al derecho que tienen todos los funcionarios a un proceso de defensa”, agregó.

“En lo personal, a la fecha no he sido notificada de hechos publicados en mi contra”, insistió.

Por otro lado, la seremi Salas aseguró que desconoce si los antecedentes ya están en manos del Ministerio de Salud. “Tendría que preguntarles a ellos porque yo desconozco qué más podrían tener en antecedentes, que no sea lo que yo hoy día conocí también, que fue a través del diario”, sentenció.

Consultada por las denuncias de acoso y mal clima laboral, la autoridad desmintió estas acusaciones.

“Un clima laboral desmesurado en nuestra Seremi, al menos yo no lo he percibido, mi gabinete tampoco. No hemos tenido una declaración formal, al contrario, cuando yo llegué a la Seremi de Salud y asumí, invité a la gestión a la forma en que yo pensaba realizar mi trabajo y centré el actuar en el bien común, que se llama salud de la población”, apuntó.

De todas maneras, la seremi Salas descartó que detrás de las acusaciones haya alguna persecución política en su contra.

“No creo que sea una persecución política, porque yo soy una seremi de Salud independiente y precisamente soy independiente, porque eso me hace transversal a lo que yo vine a hacer a este servicio”, sentenció.

Seremi de Salud Coquimbo: “No tengo conocimiento de que se haya vulnerado derechos de funcionarios”

Recordemos que dirigentes de la CUT se reunieron con el delegado presidencial Rubén Quezada para plantearle la situación, algo que confirmó la seremi Salas.

“Yo no he tenido ninguna reunión con la CUT, pero si estoy en conocimiento que hubo una reunión donde fue el gremio de la Seremi a conversar con el delegado y fueron acompañados por representantes de la CUT”, puntualizó.

“Esos temas que fueron planteados al delegado están todos solucionados, yo los analicé uno a uno y fueron entregados los antecedentes y los procedimientos administrativos que se llevaron en cada caso”, relató.

“Por lo tanto, todas las dudas que fueron planteadas por el delegado hacia mi persona, yo las he atendido, siempre respetando los derechos a nuestros trabajadores, que es resolver esas temáticas puntuales de funcionarios y hemos tratado de ser lo mejor para la institución y asegurar la funcionalidad del servicio”, acotó.

En relación con la cantidad de funcionarios que están con licencia médica producto del clima laboral, la autoridad evitó dar la cifra por tratarse de información sensible.

“El equipo directivo está trabajando en cada caso, pero son situaciones personales que no pueden ser comentadas a nivel público, porque la ley de protección de datos sensibles lo impide. Lo que sí le puedo asegurar es que no tengo conocimiento de que se haya vulnerado derechos de funcionarios o que haya habido un ámbito de que se revise situaciones particulares, eso no ha ocurrido”, insistió.

“Tenemos que reconocer que existe en nuestra Seremi una fatiga pandémica que nos está afectando a todos y eso se ve reflejado en el ausentismo laboral, que yo me imagino en otras empresas también ocurre y en otras reparticiones del sistema público también sucede”, comentó.

“En esta fatiga, más encima en el área de salud, tengo que sacar lo mejor de todos nosotros por sobre, incluso, los desafíos que tenemos como funcionarios. Esto quiere decir que tenemos que desarrollar equipos resilientes en que la fatiga no nos puede vencer, dado que nuestra población nos necesita, dado que la pandemia no se ha acabado y tenemos que seguir apoyando a nuestra población”, cerró.