A más de un mes de la desaparición del astrónomo Tom Marsh cuando se encontraba en el observatorio La Silla el pasado 16 de septiembre, la búsqueda aún no cesa y los esfuerzos, hasta ahora, se han concentrado en lograr descubrir alguna pista sobre el terreno que permita dilucidar este misterioso caso.

Para ello, participan diversos equipos de distintas instituciones –PDI, Ejército, Carabineros – quienes desde hace más de un mes han rastreado el área en cuestión tanto por aire, como sobre la tierra, sin resultados hasta ahora.

Este viernes, sin embargo, se integraron a la búsqueda – por petición de la Fiscalía regional – equipos especializados de Bomberos correspondientes al Grupo de Trabajo Operacional USAR de La Serena y personal del cuerpo de Búsqueda y Rescate en Áreas Agrestes, los cuales operan en el marco del Sistema Nacional de Operaciones Bomberos de Chile, SNO.

Este sistema ha sido creado, precisamente, con el propósito de fortalecer la estructura de coordinación en caso de incidentes o emergencias que superen las capacidades regionales de respuesta y que deban ser apoyados con recursos provenientes de otras regiones de Chile e incluso de otros países.

Al respecto, el presidente regional del Cuerpo de Bomberos, Jaime Cortinez, explicó que grupos como USAR y Rescate Agreste, “son grupos acreditados”, que participan en estas instancias de emergencia bajo el mandato del SNO y que en el caso del grupo de Rescate Agreste, están formados por especialistas de varias compañías.

“Nosotros tenemos grupos certificados para este tipo de búsqueda. Entonces se mandan a las personas que cuentan con estas competencias para ello, las cuales forman patrullas de otras partes del país que están participando en este operativo”, detalla Cortinez.

Bomberos se despliegan para dar con alguna pista de Tom Marsh

Consultado por El Día, el fiscal regional Adrián Vega, quien está a cargo de la investigación por encontrar el paradero de Thomas Marsh, explica que su presencia en la búsqueda tiene como principal objetivo revisar “con más ahínco” ciertos lugares de interés que fueron ya revisados en su momento.

Para ello, señala, estos equipos de Bomberos están repasando ciertos sectores de importancia para la investigación, en labores de búsqueda de 38 horas seguidas, siempre en terreno.

“Es decir, se colocan en el punto de interés, comprueban el paraje, acampan, y continúan con sus tareas al día siguiente. Son 38 horas de jornada, mientras que las otras 10 las descansan en un campamento base. Por ejemplo, hoy día iniciaron 38 horas de búsqueda más, porque trabajaron el domingo y lunes de esta semana, descansaron en el campamento base y ahora volverán a repasar o a avanzar en aquellos sectores que sean de interés para la investigación”, afirmó el fiscal.

En los equipos que hay terreno, agrega el persecutor, se cuenta con especialistas de otras zonas de la región y el país como Río Hurtado, Linares, San Esteban y Puente Alto.

“Ellos se han dividido en cuatro sectores inicialmente, teniendo que cerrar esas zonas de búsqueda. En los próximos días avanzarán con otros sectores más y como dije, se instalan en el lugar por 38 horas, pernoctando, y peinando el lugar mediante patrullas de unas 5 a 6 personas por cada sector”, detalló.

Lamentablemente, el propio fiscal se encarga de dejar en claro que estos operativos no han dado nuevas pistas hasta ahora, que permitan revelar el paradero del astrónomo británico.

Fiscalía no descarta ampliar plazos de búsqueda

Si bien en la última comparecencia ante los medios de comunicación, el fiscal Adrián Vega manifestó que contaban con recursos para proseguir la búsqueda hasta el 30 de octubre, hoy insiste en que de ser necesario, esta se podría extender.

“Depende de lo que se alcance a hacer hasta el día 30. Si no se alcanza a hacer todo lo que se pretende, se debiese prorrogar (la búsqueda), pero eso todavía no lo sé. Porque igual estamos hablando de un terreno difícil. Pero si no se cierra la búsqueda como se pretende, habrá que ampliarla”, afirmó.

Vega explicó que esta es una decisión que se va tomando día a día, dependiendo de si se cumple o no con los parámetros y objetivos de la búsqueda, “pues las condiciones del lugar son impredecibles y cada operación de rastrillo depende de varios factores e incluso, del cansancio de los propios buscadores ciertamente. Pero es posible prorrogar, no es un plazo fatal el día 30”, afirma.

Por último, si bien circuló fuertemente el rumor de que la familia de Tom Marsh habría llegado a la región de Coquimbo para supervisar las labores de búsqueda, esto fue descartado a El Día por el persecutor regional.

Recordemos que hasta el momento la esposa e hija del astrofísico han seguido las diligencias desde el Reino Unido, agradeciendo las muestras de apoyo a través de redes sociales.