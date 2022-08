"Creo que esto es bien importante para derribar mitos: no hay ninguna organización criminal que esté fuera del alcance de la determinación del Estado de perseguirla y desarticularla. Ninguna", dijo de visita en Arica este miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Este miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitó Arica, viaje que tuvo por foco el combate el crimen y las bandas delictuales.

Ante la prensa el número dos de la seguridad pública valoró que el actuar mancomunado de la Fiscalía junto a las policías haya tenido como resultado la desarticulación de varias bandas.

Derivado de ello, entre marzo a la fecha, Monsalve habló de la detención de 312 personas, quienes hoy están en la cárcel debido a procesos legales.

Entre esos la autoridad destacó la situación de Los Gallegos, una banda que pasó de tener 17 a 27 integrantes detenidos.

En cuanto al último año y medio, además, Monsalve cifró en 12 las toneladas de droga incautadas en la zona.

“Creo que esto es bien importante para derribar mitos: no hay ninguna organización criminal que esté fuera del alcance de la determinación del Estado de perseguirla y desarticularla. Ninguna”, aseguró.

“Y en el caso del Tren de Aragua en particular aquí está la muestra que hay determinación y no estamos frente a un adversario invencible, que las instituciones del Estado no puedan identificar ni desarticular”, agregó.

“Creo que es importante dar estas señales que las instituciones están haciendo su trabajo y que tienen resultados para resguardar la seguridad”, complementó.

Dentro de sus actividades, Monsalve hoy participó de la firma de un protocolo con la Fiscalía para destinar recursos a modo de fortalecer su trabajo con abogados, analistas y personal administrativo.

¿El objetivo? Que las tareas de la persecución penal sean más eficaces.

Monsalve también lideró la constitución del consejo regional contra el crimen organizado.

En Arica, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabeza en estos momentos, la constitución del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado con la participación de instituciones del Estado y autoridades locales. pic.twitter.com/7jy580awHI — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) August 3, 2022