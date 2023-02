"(...) Me enseñaban que cuando uno va de visita a una casa no pide el baño porque eso es mala educación“, aseguró el alcalde Jonathan Velásquez, consultado por las falencias de organización y la falta de baños en el Festival de Antofagasta.

Tras la cuestionada organización de la primera jornada del Festival de Antofagasta, el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez (IND – ex Evopoli), respondió de forma insólita a las críticas, principalmente, ante la falta de baños en el recinto.

En concreto, mientras se desarrollaba la reunión de concejo municipal, el jefe comunal fue interpelado por los concejales. Sin embargo, Velásquez lo calificó como todo un éxito y que solo hubo problemas menores.

Recordemos que, dentro de las críticas del polémico evento, se acusaron tiempos de espera hasta de 7 horas para el ingreso, medidas de seguridad insuficientes, incumplimiento del aforo de 8 mil personas, ya que se decidió no aprovechar por completo el estadio y, principalmente, carencia de baños.

Producto del limitado aforo, se generó una avalancha humana en el recinto. Por esto, tanto Carabineros como Seremi de Salud cursó infracciones a la Municipalidad, por ser la organización encargada.

Velásquez por falta de baños en Festival de Antofagasta: “Cuando uno va de visita a una casa no pide el baño”

Entre las múltiples falencias enumeradas, se le consultó a Velásquez sobre la falta de baños en el recinto y la inadecuada planificación. Esto afectó a muchas personas, incluyendo a niños.

Al respecto, el alcalde aseguró que “lo que vio la gente es lo que les gusta. Lo que pasó detrás el tema de los baños son cosas, sí, por ejemplo yo cuando era niño mi mamá me decía que cuando uno salía de la casa para que le fuera bien, para tener buena suerte, había que ir al baño antes“.

“Incluso, también me enseñaban que cuando uno va de visita a una casa no pide el baño porque eso es mala educación“, aseveró.

En esa línea, la concejala Norma Leiva lo cuestionó: “Pero es un recinto público, no ponga excusas absurdas alcalde”.

“¿Cómo va a ser mala educación pedir un baño? Primera vez que escucho eso“, agregó a su vez el concejal Ignacio Pozo.

Velásquez insistió en sus dichos, afirmando que “a mi me enseñaron así, cuando uno va de visita no pide el baño. Yo le estoy contando desde mi experiencia, yo no utilicé ningún baño ni caseta, yo me aguanté“, sostuvo el alcalde.

“Espero que no tenga problemas a la vejiga y a la próstata, porque esa es una recomendación muy poco saludable alcalde“, enfatizó la concejala Paz Fuica.